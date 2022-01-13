公司賠錢沒年終！OL見老闆「生活細節」嘆：這叫共體時艱
年關將近，不少公司也開始陸續派發年終獎金以及籌辦尾牙，讓旗下員工能好好過年。不過就有位OL看見老闆「生活細節」，本以為今年獎金會有不錯的數字，沒想到卻在近期得知「公司賠錢」，年終尾牙通通沒有，詳細經過也引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 16:31:42｜2022-01-13 16:32:04
一位男網友在臉書《爆怨公社》分享女友近期的遭遇「她待的公司老闆在2021年中期換了一台保時捷，還在10月時買了一棟3千多萬元的透天別墅」。
這讓OL不禁滿心期待「老闆今年花錢這麼豪氣，而且每天幾乎都要加班，一定是今年公司業務不錯吧？這一年免費加班數百個小時能夠有回報了」。
沒想到時間到了今年1月時，老闆突然在開會時宣布「公司幾乎都在賠錢，不僅尾牙抽獎取消，一併也要減少年終獎金，希望大家共體時艱」，讓OL聽完只能崩潰向男友抱怨。
詳細經過曝光後，立刻有不少過來人憤慨回應「跟我上個老闆一樣，買車又買房，年終說共體時艱，說好2個月變9000」、「有次我們老闆娘用公司的錢買了一輛400萬元的車，然後那年她說公司沒賺錢」、「保時捷和透天別墅的花費算在公司的開銷，公司帳上當然沒賺阿」、「我們老闆也下訂g500，尾牙取消改送公司價值800的雞湯禮盒」。（編輯：潘毅）