主管逼她交手機「要檢查網路發文」！過來人驚喊：出事了
隨著智慧型手機普及，許多人漸漸習慣用通訊軟體或社群網站與他人聯繫感情。不過就有位女網友控訴，主管要求她交出手機，藉口是「檢查網路發文」確認是否洩漏公司機密。細節曝光立刻有過來人驚喊：「出事了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-13 22:22:06
原PO在論壇《Dcard》上發文提到「前幾天我們單位主管，突然在更衣室只有我們兩個人時，把我叫住，問我FB或IG會不會發文」。她也沒有遲疑就回應「偶爾會呀！」
此時主管臉色突然一沉，伸出手要求原PO將手機交出「看手機是幫你過濾發文內容、看你是不是會洩漏工作隱私和自身錯誤的訊息」，這舉動讓後者震驚，但礙於當下氣氛，只好把手機拿給主管。
沒想到主管又開始邊看邊追問「有沒有加單位其他人？他們發文內容都是什麼？有沒有發有關工作的？」讓原PO終於無法承受，選擇敷衍回應，後續更上網求助「請問要求看手機內容這件事是合理的嗎？各位在職場上有遇到類似的事情嗎？」
詳細經過曝光後，立刻有不少過來人回應「他自己被投訴，然後要抓兇手才這樣吧」、「應該是有人投訴，他出事了，開始找人要算帳」、「絕對是不合理的阿，這是隱私耶」、「就是要處理某人阿，竟然還傻傻給他看」。（編輯：潘毅）