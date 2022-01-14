今晨最低溫7度！輻射冷卻發威、空氣品質差 明白天回暖
受到強烈冷氣團以及輻射冷卻影響，今（14）晨全台最低溫出現在南投僅有7度，中央氣象局針對18縣市發布低溫特報，除了台東縣、屏東縣、澎湖縣、連江縣，其餘縣市皆有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 06:34:14
氣象專家吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」專欄撰文指出，因冷空氣強、又有「輻射冷卻」加成，今晨已創此波「強烈大陸冷氣團」的平地低溫紀錄，本島各縣、市的平地最低氣溫依序為南投縣7度、雲林縣7.7度、彰化縣7.8度，且今早北部、中南部及金馬有境外移入及本土的空氣汙染，空氣品質不佳，要注意。
吳德榮表示，最新歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今日各地大都晴朗，東半部偶有零星飄雨的機率。各地白天在陽光下或不覺冷，因「強輻射冷卻」加成，早晚氣溫很低。今日各地氣溫：北部10至18度，中部8至22度，南部9至26度，東部11至23度。明晨中部以北仍有部分縣市，平地的最低氣溫在10度左右，應注意保暖。
吳德榮指出，明日白天起至下週日冷空氣減弱，氣溫明顯回升，日夜溫差大；西半部晴朗、晨間易有霧，東半部偶有局部短暫雨。下週一至週四「鋒面」通過及「東北季風」南下，中部以北轉有局部雨，並有較大雨勢的機率，花東亦有局部雨；北台濕涼。各國模式模擬，冷空氣的強度遠不如這波，伴隨的雨勢則還在調整，應繼續觀察。（編輯：倪浩軒）