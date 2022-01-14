為何月子中心一晚貴爆？過來人喊「這點」認了：其實合理
許多產婦在生產過後會入住月子中心，由專人替新手爸媽照顧新生兒及孕婦產後身體狀況，不過一晚可能就要價上萬元，對此就有網友好奇問「月子中心為啥收費這麼貴？」貼文一出，有過來人秒喊：「顧過新生兒你就會知道多便宜，其實值得」、「24小時輪班看小孩＋看媽媽，還有醫療維生系統的維持費，你認真覺得這貴嗎」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 07:10:25
該名網友昨（13）日在PTT貼文，他以「月子中心為啥收費這麼貴？」為題，表示月子中心最低也要6000元起跳，這還是比較便宜的價格，若是要好一點的，一天就要上萬起跳，這讓他好奇問：「為啥這麼貴？」
貼文一出，網友紛紛留言，「你是不是慣老闆？人家幫你服務不用付錢嗎」、「太便宜的你會怕」、「女孩子坐月子很重要沒顧好傷一輩子」、「若負擔不起就請月嫂」、「認真說，6000的我還不太敢讓我老婆住」、「顧小孩真的沒你想像中簡單，24小時看守」、「你老婆光躲過產後憂鬱，就夠你爽了」、「這吵過幾次了，等你真的生小你會感謝月中」、「顧過新生兒你就會知道多便宜，其實值得」、「當小孩每天哭半夜哭，你就會覺得很超值」。
也有網友分析月子中心價格昂貴的主因，「24小時輪班看小孩＋看媽媽，還有醫療維生系統的維持費，你認真覺得這貴嗎」、「還要包月子餐的成本⋯其實6000真的還好，比高級飯店還便宜」、「月子中心的設備、裝潢、護理、間接人員都不用錢不用攤提？還有耗材、月子餐欸」、「媽媽要住套房，小孩要24H專人顧＋餵＋屎尿」。（編輯：賴禹妡）