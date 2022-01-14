王力宏反擊蕾神之鎚！律師一看揭「3疑點」：感覺會死啊
王力宏自大陸返台隔離出關後，遭李靚蕾爆料未經許可，帶三名陌生男子陪同硬闖吾疆住家，雖然帶了滿手禮物，但卻要求李靚蕾關掉家中監控並開門，引發各界討論。對此，王力宏13日委託律師所發出聲明表示「律師建議他在沒有其他成人陪同下不可與李靚蕾相處」。對此，律師葉慶元看完聲明後，提出3點「不尋常」，甚至直言「這樣真的會死人」，引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 07:27:51
王力宏受到李靚蕾一連串轟炸後，13日委託律師事務所發出聲明表示「本所建議我們的客户王力宏先生，不論任何情況，在無本所律師認可的其他成人陪伴下他不應該與他的前妻李靚蕾小姐單獨相處。她已經將他們的離婚變成一場充滿錯誤、虛構且惡意的抹黑行動。這不僅對我們的客戶，更對他們的小孩，造成危害。他現在僅希望在沒有任何干擾的情況下，全心專注於努力地與他的小孩相處」。
而律師葉慶元看完聲明後，在臉書上表示「剛剛看到消息，聽說這家事務所是王力宏聘請的法律事務所，感到有點困惑，第一個，這間法律事務所太小，全所律師+助理只有9個人？而且比例也不太對，六個合夥人，只有一個受雇律師？兩個助理？」
另外，這間事務所近幾年也欠缺指標性案件，最近一個上媒體的重大矚目案件是在2018年，不過，葉慶元也提到「從網站上揭露的資訊來看，這家事務所的確是以家事案件，例如離婚、分居、子女親權行使等等為主，但我只是好奇，王力宏在台灣到底用哪家律師事務所？搞成這樣......」。
貼文一出，網友也紛紛留言「藝人最重視的是隱私...會不會是因為這間事務所大部分資料都保密？」、「家事案件本土性很重要，找外國律師…」另外，也有人表示「受雇律師未免也太少了吧＝＝....」而葉慶元也跳出回應表示「六個人用一個受雇律師，感覺會死呀！」（編輯：張嘉哲）