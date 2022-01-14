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7-11逛錯好幾年？「隱藏功能」曝　店員認了：公開的秘密

▲台灣便利商店林立，在一條街上每走幾步路就能看到不同品牌的超商，但你熟識超商的全面功能嗎？（圖/NOWnews攝影中心）
▲台灣便利商店林立，在一條街上每走幾步路就能看到不同品牌的超商，但你熟識超商的全面功能嗎？（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 07:53:48

台灣便利商店林立，在一條街上每走幾步路就能看到不同品牌的超商，而近日，就有網友分享自己要去買福袋時，卻意外從店員口中發現7-11的「隱藏功能」，直呼「真的每次都這樣」，貼文引發不少人迴響，也釣出不少超商店員證實。

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原PO在「Dcard」貼文指出「衝著這次福袋文宣直接打1月12日凌晨0時現貨開賣，還是特地提前去附近小七看看有沒有機會買到現貨，結果第一間門市11點58分抵達，就有看到一對情侶似乎也在現場等了，果然整點一到就興奮的說『我要買角落生物福袋』，沒想到店員卻一臉尷尬的說『目前門市福袋配額都遇個其它客人了』，那對情侶就默默的離開.....」。

「想當然我也沒買到，後來又走到附近幾間小七看看，不意外也都是完全沒有現貨，直到第六間我才買到，因此我就買了一個299的跟一個499的」原PO表示「雖然知道7-11福袋大多門市都會預留，但這也要符合文宣上有現貨的說明....不要讓現場客人乾等吧！

▲開運金喜499元福袋-角落小夥伴款。（圖／記者葉政勳拍攝）
▲7-11近日開賣福袋，此款為超夯角落生物款。（圖／記者葉政勳拍攝）
貼文一出，引發不少網友熱議「我也是昨天23:58到，詢問了一下只有4包299....但我要499的」、「就是LINE群組預購啊....沒加入超虧的」、「真的要加入常去門市的LINE群組，團購預購在上面超快」、「前店員告訴你，預定給熟客，也是店員在LINE群組團購要的+1，店員登記數量，有憑有據的，講真的能說什麼呢？」、「7-11買東西一定要加入LINE內群，不然你準時跑很多家，早就是公開的秘密了」、「其實店員一直都有宣導叫大家加入LINE群組，只是很多人不知道用意而已.....」。

事實上，為了要緊抓顧客，不僅7-11，其他三大品牌超商早已都使用所謂分店LINE群組經營「熟客生態圈」，如果民眾有特別注意每間超商門市門口，都會貼上該間店LINE群組的QR Code，只要加入後就能掌握第一手消息，在上頭能團購、預購當季推出的活動商品等等，其實非常便民，也有店員透露「現在LINE群組的行銷手法本來就很常見，幾乎都是放在跟實聯制QR Code旁邊，民眾怕搶不到限量商品，就趕緊加入就是了，不用白不用」。（編輯：張嘉哲）

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