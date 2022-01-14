搭捷運見「1亂象」氣瘋！通勤族全怒點頭：想直接趕下車
搭捷運時常常會在包廂內看到千奇百怪的突發狀況，就有一名網友在網路上表示，他在搭乘捷運時看到一名乘客整個身體都靠在扶手上，不管多少人要使用都不願意退開，相當沒有公德心，貼文一出，不少網友秒認同，怒喊：「最討厭的是你明明都先抓在桿子上了，他還是硬要靠」、「通勤仔常常遇到」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 09:11:04
該名網友昨（13）日在Dcard中貼文，他以「很討厭捷運上貼鋼管的人」為題，表示在捷運上看到一名乘客，整個背部都靠在扶手上，讓其他乘客無法使用，忍不住翻白眼直言：「不管多少人要抓她就是很死命貼在上面！是不是要跳鋼管啦氣死！」
貼文一出，網友紛紛留言，「喔超噁真的， 很多人都用屁縫貼那根鐵管」、「還有硬要玩手機不扶桿子，然後煞車又給我跌倒的」、「以前都會抓桿子，自從親眼看到人家挖完鼻孔之後去抓桿子就不敢碰了」、「我上次手整個被他壓到，他完全沒有要起來的意思」、「捷運上真的很多這種人，一點公德心也沒有」、「完全沒有替其他乘客著想，這種遇到真的很想直接趕下車」、「最討厭的是你明明都先抓在桿子上了，他還是硬要靠」、「通勤仔常常遇到」。
不過，也有網友緩頰，「其實我以前沒注意到會讓人不方便」、「知道妳當下生氣是正常的，只是想說一下說不定對方不是有意的」、「我阿姨他們剛搬上去台北時確實不知道這樣會造成別人的困擾，所以我蠻相信有時候是無心的」、「我這個鄉下人也是看到這種文才知道這樣會造成大家的困擾」。（編輯：賴禹妡）