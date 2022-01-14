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全聯結帳爆出「新用語」！婆媽愣住：別煩我　店員揭內幕

▲全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。（圖／NOWnews資料照片）
▲全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。（圖／NOWnews資料照片）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 09:01:44｜2022-01-14 09:01:48

全聯福利中心因相對傳統市場營業時間較長，加上在台灣拓點多、優惠也不少，成為不少上班族、婆媽的買菜聖地。不過，近日卻因為太過於積極想要促銷「咖啡」，引發爭議，甚至有多名員工出面指出還有所謂業績壓力，就連客人也相對有感，調侃現在結帳都有「新用語」，讓人感到非常煩躁，引發討論。

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一名全聯員工在「Dcard」貼文指出「我自己是生鮮的PT，目前店內咖啡業績動不動就一天250杯以上，這真的完全是紙上談兵，我待的這間店一天有50杯就要偷笑了，元旦那天活動，前100個客人可以1元買咖啡，本店100杯都沒有賣完呢，我還算幸運，遇到好的店經理，不會要求員工自掏腰包買咖啡來達成業績」。

貼文一出，網友紛紛回應「我也是突然有一天去結帳被問要不要咖啡嚇到....想說怎突然賣起咖啡了」、「重點是我提大包小包的誰還要端一杯熱咖啡....」、「每次大包小包的時候，遇到店員問我要不要咖啡，我真的會心想可不可以別煩我」、「大包小包不說，全聯就賣菜定位，誰會說『今天天氣不錯，來去全聯喝杯咖啡』」、「難怪最近幾次去買店員都會很積極的問要不要買麵包或咖啡，原來有業績壓力」。

▲全聯販售咖啡引發熱烈討論，連店員也出面抱怨。（圖/全聯提供）
▲全聯販售咖啡引發熱烈討論，連店員也出面抱怨。（圖/全聯提供）
另外，也有人提到「其實有一個很大的問題，很多人六七點就上班了，你全聯八點才開，咖啡是要賣給誰？」、「全聯已經賺很多了....真的不需要再賣咖啡來拼超商」、「要是我就推消費滿幾百就送一杯，不想要可以放棄，貪小便宜又不到金額的就會多買一些湊數，這還比較合理，不是結帳一直問要不要咖啡」。

而《NOWnews》記者13日晚間也實際走訪2間全聯門市，發現並不是每間全聯都有販售咖啡，而另一間則有販售，結帳時店員確實有詢問是否要購買「咖啡」，但並非每人都有推廣推薦，而若有購買的民眾，全聯咖啡則是採取「自助咖啡機」的模式，操作並不困難，但對於年長者來說可能不大會使用，還需請託店員協助，恐怕拖宕結帳時間，或者需要開備機「請支援收銀」。

▲全聯咖啡（記者張嘉哲攝）
▲全聯咖啡機是採用自助式的方法販售。（圖/讀者提供）
而對於員工日前踢爆全聯門市咖啡每天都必達業績，否則店經理或員工需要自掏腰包購買，全聯日前也回應，並未對各分店下達相關指令，此狀況應是單店管理未周全，造成同仁困擾，會再加強內部溝通；但顯然撇除內部管理規則問題，多數民眾對於全聯定位應是生鮮雜貨，卻在結帳時推廣咖啡拖宕速度一事感到不解，未來全聯應該如何兼顧販售咖啡，又能加速結帳速度，是一大課題。（編輯：張嘉哲）

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