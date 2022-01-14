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女YouTuber「換裝片」疑露點！網暫停狂刷　遭看光不下架

▲日本Coser NANA日前上傳影片，疑似露點，再巧妙用後製遮住，引發討論。（圖/NANA YT）
▲日本Coser NANA日前上傳影片，疑似露點，再巧妙用後製遮住，引發討論。（圖/NANA YT）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 10:05:40

常常藝人、網紅在直播時偶爾都會有突發狀況發生，像是意外走光等等，通常片段都會遭到擷取被網友瘋傳，不過，近日一位女Youtuber上傳影片教學「換裝」，結果過程中疑似不慎露點，再巧妙的用後製遮住，引發網友熱議。

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有網友在PTT貼文「這樣換衣服是不是很方便？」接著分享一名女Youtuber的「辦公室換裝影片」，指出自己有時出門在外換衣服非常麻煩，因此可以看NANA的換裝影片學習，調侃「如果能學會輕鬆換衣服的技巧，應該就無敵了吧？」

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▲日本Coser NANA日前上傳影片，疑似露點，再巧妙用後製遮住，引發討論。（圖/NANA YT）
結果點開後，發現這名女子是在推特上有5.7萬人追蹤的日本Coser NANA，常常透過穿搭分享、換衣服的影片吸引觀眾，而日前一部教學長裙換短袖上衣的過程中，疑似有快露點的畫面，但也巧妙的後製遮住，不過側邊依舊有停頓一秒被看光，但即便如此，NANA似乎習以為常，並不打算把影片下架，甚至與粉絲互動按讚留言。

貼文一出，不少網友紛紛回應「還沒學會，我先多看幾次」、「真是無聊，我已經看兩個小時」、「無聊，這種影片也可以4小時44分」、「這個必須推」、「男性的快樂到底要多簡單哈哈」。（編輯：張嘉哲）


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