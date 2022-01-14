跳槽台積電秒後悔！他抖「恐怖作息」嚇：絕不再碰電子業
半導體龍頭「台積電」營運據點遍及全球，每年都有不少新鮮人搶著入門，不過卻有一名求職者表示，他最終沒有選擇進入台積電，身邊也有同事一進去馬上後悔，因為「時間真的太硬了」，貼文曝光後，讓不少網友嘆：「薪水都是拿肝換來的，科技業一直都是工時長啊，12小時制一班，要錢多就是加班加爆。」
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 10:26:53
該名網友12日在臉書「爆廢公社」中貼文，他表示有朋友在求職時沒有選擇台積電，原因是「那邊時間真的太硬了」，更透露最近有同事去報到，馬上就後悔，還說下一個職業不會再選電子業，「聽說剛進去而已，下午3點才吃飯，半夜1點多才回家 」，讓他忍不住感嘆：「十萬青年十萬肝，台積輪班救台灣。」
貼文一出，網友紛紛留言，「電子業都大同小異，差別在薪水獎金罷了」、「半導體產業都是這樣，365天產線24小時都不會停」、「電子業，常態啊！想要年薪百萬又要6點準時下班，基本上台灣應該是沒有」、「薪水都是拿肝換來的，科技業一直都是工時長啊，12小時制一班，要錢多就是加班加爆」。
不過，也有網友表示，「要賺大錢就要付出，至少台積電比起大部分電子廠，都是你做多少給多少，絕不佔你便宜」、「醫療業的我：這我的日常！但我沒台積電的薪水」、「沒特別的issue怎麼可能搞成這樣，這不是常態，不需要刻意把台積講得很糟來平衡自己的心態，即使爽的時候台積人也不會太高調的，因為公司裡總有人還在水深火熱，忙碌都是一陣一陣的」、「不是只有台積電」、「台灣不少電子公司工程師也是常加班，連我家人做食品的最近也都加班到晚上10點」。（編輯：賴禹妡）