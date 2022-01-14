《華燈3》演員大亂鬥？歌后客串「酒家特務J」 網全臉綠
台劇《華燈初上》一連播出第一季以及第二季之後，不僅劇情吸睛，劇中主角以及客串人物往往成為話題，第二季加入新角色，邀請吳慷仁（飾寶寶）、徐若瑄（飾酒店媽媽桑）、9m88（飾酒店小姐）、林柏宏（飾雜誌社學長）等等，超豪華的卡司，讓不少網友嘆為觀止，而正在等待第三季播出的同時，日前就有網友發現維基百科演員名單已經更新，沒想到，現在還有進階版，連多位歌后、視后都出現了！再度掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 10:35:05
原PO在「Dcard」貼文指出「請問這是什麼陣容啦.......這樣第三季演得完嗎？」只見貼出的截圖，維基百科上記載多位客串名單，名單內出現多位實力派歌手以及演員，包括歌手蔡依林、郭靜、光良、張惠妹、劉若英、林志玲等等，演員則也有柯佳嬿、陳珮騏、蔡昌憲、邱凱偉等等。
其中令人矚目的為國際女神蔡依林，備註角色寫著在劇中飾演「特務J」，其背景為「光」酒店打烊時專挑酒醉神智不清的醉客，使用梅杜莎之眼將其石化，帶入山中狐仙殿永遠拘禁，並虐待這些玩弄酒家女子的男人們，生生世世成為奴隸，超誇張劇情明顯與《華燈初上》劇情非常有出入。
貼文一出，引發網友討論「本來想說前幾天有陳珮騏還可期待，現在看到這個名單，網友真的惡搞無極限」、「特務J也太哭＝＝最好是」、「我就問蔡依林那個特務J，誰會信，信你個鬼」、「最好是那麼多歌手都來客串＝＝」、「華燈大亂鬥，如果真有一天這些人都上演一部戲劇，肯定很精彩」、「人人都可改維基百科，完全不可信！」
而《NOWnews》記者也實際前往《華燈初上》維基百科查看，目前演員名單中，這些人的姓名已經多數都被刪除，但仍留有一些甚至有新增不同人物。由於維基百科是人人都可編輯的公共分享區，因此有網友惡搞誤植錯誤訊息的事件，也時常都會發生，但根據維基百科的編輯規則，表示內網會透過一個特別頁面監視最近的修訂，並且針對不正確的資料予以退回、刪除，而如果一再編輯不真實的內容，將會收到警告信，進而永久封鎖用戶的編輯權利，還請民眾善待這樣優質的資料庫。（編輯：張嘉哲）