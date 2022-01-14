影／酒駕男遇「封閉式道路臨檢」　怎麼繞都逃不出路檢點

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蘆竹分局指出，這名原本駕車直行的男子，遠遠看見前方路檢點警車的警示燈後，直覺之下，於是在路口右轉，企圖規避。但是沒想到橫向道路上，同樣設有一組臨檢點正在等待著他。男子不得已，於是只好迴轉往相反的方向駛離，只是在迴轉後，驚見前方不遠處同樣閃爍有警車的紅藍警示燈，這次男子只好匆忙往路旁超商停靠，打算躲進超商中，但是這一幕，早已看在現場員警眼中。幾名員警於是不急不徐，將他攔下，依程序實施呼氣酒精濃度測試，而測試值也高達了0.33MG/L，警方最後也以公共危險罪嫌將其移送法辦。
根據蘆竹分局統計，今（2022）年截至目前為止，取締酒後駕車計有15件。13日晚間勤務中，則取締酒後駕車1件、闖紅燈3件、無照駕駛3件及未依規定兩段式左轉6件等各類交通違規共13件。
蘆竹警方表示，「封閉式道路臨檢」取締方式，係連結各重要道路路口，使之各自形成封閉狀態，一旦車輛駛入，不管往任何方向行駛，都會遇到警方路檢點。即便緊急停靠路邊，或尋求掩蔽，也難以逃避其他機動警網取締。蘆竹分局也強調，「取締只是手段，而非目的」，警方的各種勤務措施，無非是希望能保護所有用路人的交通安全，也希望大家都能支持，共同配合，以減少交通意外發生。
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