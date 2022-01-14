小孩回家討包包！母抱怨「這句」燃戰火 遭網一面倒轟爆
當小孩成長過程遇到難關時，家長不僅要以身作則，更要機會教育，不過近日卻有一名家長抱怨，孩子看到同學帶超商的限量商品後，回家吵著也要一個，還鬧到不睡覺、不洗澡、不吃飯，讓她非常頭痛，甚至怒怪對方家長「不要隨便讓小孩帶一些奇怪的玩具來學校炫耀，這樣很難嗎？」貼文一出，立馬招來大量砲火，網友們紛紛反批該名家長：「看來不只孩子沒教好，孩子的家長也很需要被教育！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 11:37:51
該名家長11日在臉書社團「靠北幼稚園」中匿名投稿，她表示孩子前兩天放學回家拼命吵著要「老虎包」，一問老師才得知，原來是有小朋友帶超商新品「老虎造型包包」到學校，之後她為了買到老虎包跑遍台中的711，卻都沒有一家有賣，小孩見狀便躺在超商地板哭，「一直吵要一模一樣的大老虎」。
原PO火大直言，「不要隨便讓小孩帶一些奇怪的玩具來學校炫耀，這樣很難嗎？都不會覺得造成別人家的困擾嗎？」還指出孩子一直鬧，不吃飯、不洗澡、不睡覺，無奈喊：「之前我小孩都不會這樣⋯請各位家長高抬貴手，不要讓小孩隨便帶東西去學校好嗎？這東西到底要去哪買⋯」
貼文一出，這名家長立馬引來網友罵聲，「刷新我的三觀⋯應該可以教育孩子正確的觀念吧」、「難道以後上小學看到別人拿手機還是別的物品也要怪同學家長嗎？」、「丟人丟到家了，難不成以後你孩子出門都不可以看到別人的孩子拿玩具，好好把孩子教育好吧」、「自己小孩自己教不好在那叫別人配合你？小孩子對你情緒勒索，你再來跟人家家長情緒勒索」、「看來不只孩子沒教好，孩子的家長也很需要被教育」、「自己把小孩寵成別人有什麼自己就要有什麼…關別人什麼事」，就連鄉民女神「潔哥」李秉潔也忍不住留言嗆：「沒把小孩教好就不要出來po文下夕下景啦！」（編輯：賴禹妡）