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5星座「虎年易破財」勿亂投資！這位注意理財　見好就收

▲小孟老師公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心。（示意圖／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 11:22:47

1月已經過了一半，2022開年到目前為止，你的運勢還好嗎？對此，清水孟國際塔羅小孟老師就公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心，快揪家人朋友一起來看看吧。

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▲小孟老師公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心。（示意圖／取自pixabay）
▲小孟老師公布了「5星座」在虎年財運不佳，容易「破財」，投資要更加謹慎小心。（示意圖／取自pixabay）
Top1牡羊座：財來財去，謹慎購物

牡羊座的朋友，受到天王星逆行財帛宮，因此在2022年容易財來財去，財運容易下滑，建議要謹慎購物，千萬不要亂買東西，買東西前一定要多加比價，以免買貴造成損失。

多吃黃色食物能讓你充滿財氣，如：金柑、茂谷柑、木瓜。

Top2金牛座：注意理財，見好就收

金牛座的朋友受到天王星逆行本命宮，加上10月底火星逆行財帛宮，因此下半年財運要特別小心，尤其有在做投資的朋友們，容易財運下滑或者投資失利，錢財失去較多，務必在投資前要小心謹慎。

多吃圓形水果代表錢幣與圓滿能增強財氣，如：葡萄、椪柑、百香果。

Top3天蠍座：偏財較差，切莫亂聽

天蠍座的朋友受到木星10月28日後逆行偏財宮，因此會對你的偏財投資運大大有影響，倘若有想要投資股票或基金的人，切誤亂聽一些小道消息，以免投資錯誤導致財運下滑。

多吃釋迦、椰子能平衡身心，提升判斷能力。

Top4獅子座：績效下滑，不宜直接

獅子座的朋友，受到9月底水星逆行進入財帛宮，因此9月10月容易有破財運，倘若你的工作是屬於有業績壓力的人，你的業績會有下滑跡象，面對顧客不宜直接，不然容易導致績效欠佳。

多吃白色蔬果能淨化磁場吸引金錢貴人，如：蘿蔔、花椰菜、結球白菜。

Top5水瓶座：上半年賺錢，下半年流失

水瓶座受到10月底火星逆行進入偏財宮，木星逆行進入財帛宮，因此你會發現上半年財運很好，投資判斷準確，但到了下半年投資運直轉直下，要特別當心10月後不宜衝動投資，或者賺到錢亂購物。

多吃蓮霧、柳丁、甜柿，能增強體力，體力有了財氣自然亨通。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《小孟老師星座塔羅牌之清水孟》授權，版權所有，非經授權不許轉載】 

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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