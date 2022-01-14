買嘸福袋釣出超商「隱藏功能」 原來老司機搶好康都靠它
近期有不少民眾都在搶購新春福袋，網路上就有網友在Dcard發文表示，衝著7-11這次福袋文宣直接打1月12日凌晨0時現貨開賣，還是特地提前去附近7-11門市看看有沒有機會買到現貨，結果時間一到詢問店員，竟然還沒開賣就早已經被「預購」一空，也意外從店員口中發現超商的「隱藏功能」，就是各分店的LINE預購群組，早就把熱門商品搶光光。對此7-11上午回應《NOWnews今日新聞》，證實各分店的LINE群組是分店自發行為，目的其實為了增加顧客黏著度！萊爾富更表示，目前全台分店幾乎9成都有經營LINE社群群組，LINE社群好友總人數達約20萬人，能提前享有預購及限量商品資訊。
記者劉雅文／台北報導
2022-01-14 13:15:56｜2022-01-14 14:35:39
另一方面，其實這便利小服務，很多民眾早已耳聞，且都覺得相當方便，上述抱怨貼文一出，底下有不少網友紛紛留言「就是LINE群組預購啊....沒加入超虧的」、「真的要加入常去門市的LINE群組，團購預購在上面超快」、「前店員告訴你，預定給熟客，也是店員在LINE群組團購要的+1，店員登記數量，有憑有據的，講真的能說什麼呢？」果然很多消費者其實都是「老司機」，早已加入門市群組提早卡位。
對此7-11回應指出，門市透過i划算等社群平台維繫顧客關係，可依商圈屬性分享不同資訊，讓顧客透過群組，就能獲得最新活動及優惠等訊息。商品銷售以門市現貨為主，消費者有任何商品需求，都可以向門市或客服尋求進一步協助。
萊爾富則是從2018年就開始經營LINE社群群組，目前發展至今已有近9成，約1300家店舖有經營LINE社群群組，LINE社群好友總人數達約20萬人。主打特色是推出獨家限定的商品，且近9成皆為店外商品，一方面延伸貨架與陳列空間有限問題，另一方面可滿足消費者多元的購物需求，同時享有超下殺的優惠折扣。
萊爾富也舉例，先前門市LINE群組看好疫情宅商機，於疫情期間推出華盛頓西北櫻桃1kg禮盒，每盒售價899元，LINE群組好友限定享每盒499元，短短2天就銷售6000盒，銷售金額達近300萬，透過引進季節性店外商品，吸引熟客圈團購買到物美價廉的商品。
全家超商也表示，有些店鋪會針對附近的人群做商圈的經營，進而店舖會做群組的建置，目前雖然沒有每個門市都有群組，但會鼓勵店舖經營。另外，群組內會提供商品資訊跟優惠，店長會將新商品推播給民眾，也因此民眾有相關需要可以透過群組搶先預訂，但是如果民眾沒有按時取貨，也會視同放棄權利，回歸門市現貨來販賣。
OKmart超商也表示，每間店都有LINE群組，因為算是會員群組，由每家店店長來做管理，但是相關的優惠活動跟團購商品，都是由總部處理，群組團購商品也只有透過會員團購系統才買得到，跟門市現貨商品庫存是分開的，所以會有些檔期活動強調會員獨家。至於像是福袋等熱銷商品，業者強調，門市現場也會有販售，但是因為會員每年都會想買，會在群組請店長幫他們留，也算是會員服務，讓會員可以先預訂。