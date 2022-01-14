長榮船員也爽領年終！9年老船長收「薪資單」：感謝公司
長榮海運（2603）日前年終狂撒40個月，讓員工爽歪，也讓外界超羨慕；不過據說只有海運大樓的岸勤人員才拿得到，在外跑船的船員並沒有；不過，在長榮服務9年的「李船長」也澄清，表示船員其實也有拿到年終獎金，最近收到薪資單，裡頭就有一筆註記「獎金」，「我已感滿意且心懷感激，感謝公司對船員之眷顧」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 11:53:55
李船長在臉書社團《李船長筆記》發文，透露有關「長榮年終獎金發放不顧船員」之事實真相，他表示，近期長榮發放給陸勤員工2021年終獎金中位數40個月的新聞鋪天蓋地，同時詬病甚至指責其忽略海勤船員。而從2014年初就在長榮服務的他，至今已有9年之久，他也以『老長榮』身份澄清事實，「職于日前收到薪資單，其上清楚註明獎金的發放數額」。
李船長接著說，相信其他所有船員，無論國籍，均有此筆獎金入帳，不過為避免紛爭，他並沒有透露具體數字，「恕我不能言明具體數字，但我已感滿意且心懷感激」，他表示，作為海勤船員、長榮老員工，他非常感謝公司對船員的照顧，「他們理應得到船員的讚美和感激，理應得到鮮花和掌聲，而不是日前新聞帶來的曲解和委屈！以上報告，乃事實真相」。
貼文一出，網友紛紛留言，「海運今年很辛苦！領多些獎勵員工」、「長榮是好公司」、「在外奔波，海上波濤洶湧，辛苦與孤單，只有您與家人最能體會，當海員，平安最重要」、「大家真的都辛苦了」、「船長新年好，這筆獎金是辛勞的長榮員工們應得的」、「海上航行，船長要承受一切的壓力與責任，有一份豐厚的年終獎金是應該的」。（編輯：郭佩蓉）