台積電「重回670元」大學長終於等到！網嗨：傻了才下車

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原PO接著透露，雖然自己沒有買股票，但覺得台積電好像很強，也有人說700元指日可待；且晶圓製造產能供不應求，導致現在全世界面臨晶片大缺貨，但台積電卻依然無敵，「有沒有人專注在一檔台積電，賺錢賺到翻掉的八卦啊」？
貼文一出，掀起熱議，「679大學長終於要下車了」、「學長要解套了」、「要跑趕快跑，不然又被套了」、「抱一年了，總算」、「學長可以退伍了」。
不過，也有人表示，「GG的股票沒在賣的」、「年底上1000，傻了才下車」、「這波別說1000，至少也800不要不信」、「 gg股票根本不會賣，利息也不錯」、「今天有機會700元」、「台積電只會漲不會跌，你看兩三年前買的，現在都賺」。
事實上，台積電日前公布去年第4季營收約4381億元，季增5.67%、年增21.2％，EPS為6.41元。而關於今年半導體景氣，董事長劉德音則表示，受惠5G、HPC（高效運算）等需求暢旺，有許多來自IC設計與IDM的訂單，今年仍會是很好的一年，而台積電表現將優於同業。
台積電在昨（13）日法說會上也表示，針對今（2022）年第一季展望，台積電預估介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%。毛利率預計介於53%到55%之間；營業利益率預計介於42%到44%之間，都將較去年第四季成長。另外，外界關心的資本支出，今年預估將介於400億美元到440億美元之間，較去年300億美元，大增33至46%。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。