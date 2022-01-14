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台積電「重回670元」大學長終於等到！網嗨：傻了才下車

▲有網友注意到，今（14）日開盤前，台積電股價已來到660元，讓他驚呼「是否要賺翻了」，貼文一出，掀起熱議。（圖／美聯社／達志影像）
▲有網友注意到，今（14）日開盤前，台積電股價已來到660元，讓他驚呼「是否要賺翻了」，貼文一出，掀起熱議。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2022-01-14 12:30:48

台積電（2330）昨（13）日於法說會上繳出漂亮成績單，並且釋出對2022年第一季的營運展望；對此，台積電ADR週四也衝上144美元，不甩美國科技股大跌。不過，台積電的股價其實已沈寂一年，就有網友注意到，今（14）日開盤前，股價已來到660元，讓他驚呼「是否要賺翻了」，貼文一出，掀起熱議。

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有網友在PTT以「嚇死，台積電660元了」為題發文，表示今天早上同學突然分享台積電的股價，「上週六我們聊的時候，還在630元，今天居然來到660元了」。

原PO接著透露，雖然自己沒有買股票，但覺得台積電好像很強，也有人說700元指日可待；且晶圓製造產能供不應求，導致現在全世界面臨晶片大缺貨，但台積電卻依然無敵，「有沒有人專注在一檔台積電，賺錢賺到翻掉的八卦啊」？

▲有網友注意到，今（14）日開盤前，台積電股價已來到660元，讓他驚呼「是否要賺翻了」，貼文一出，掀起熱議。（圖／資料畫面）
▲有網友注意到，今（14）日開盤前，台積電股價已來到660元，讓他驚呼「是否要賺翻了」，貼文一出，掀起熱議。（圖／資料畫面）
貼文一出，掀起熱議，「679大學長終於要下車了」、「學長要解套了」、「要跑趕快跑，不然又被套了」、「抱一年了，總算」、「學長可以退伍了」。

不過，也有人表示，「GG的股票沒在賣的」、「年底上1000，傻了才下車」、「這波別說1000，至少也800不要不信」、「 gg股票根本不會賣，利息也不錯」、「今天有機會700元」、「台積電只會漲不會跌，你看兩三年前買的，現在都賺」。

事實上，台積電日前公布去年第4季營收約4381億元，季增5.67%、年增21.2％，EPS為6.41元。而關於今年半導體景氣，董事長劉德音則表示，受惠5G、HPC（高效運算）等需求暢旺，有許多來自IC設計與IDM的訂單，今年仍會是很好的一年，而台積電表現將優於同業。

台積電在昨（13）日法說會上也表示，針對今（2022）年第一季展望，台積電預估介於166億美元到172億美元之間，季增約5.4到9.2%。毛利率預計介於53%到55%之間；營業利益率預計介於42%到44%之間，都將較去年第四季成長。另外，外界關心的資本支出，今年預估將介於400億美元到440億美元之間，較去年300億美元，大增33至46%。（編輯：郭佩蓉）

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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