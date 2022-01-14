他搬「1理論」逆風挺王力宏！網竟一面倒認同：說得沒錯
男星王力宏風波近日鬧得沸沸揚揚，形象也一落千丈，李靚蕾更是獲得不少人支持，不過卻有一名網友逆風挺王力宏，甚至其中一點分析還獲得全場認同，點頭表示：「分析很得我心」、「完全同意你的論點」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 12:35:03
一名網友在PTT貼文替王力宏反擊，其中一點說到，因為王力宏這20年來幾乎是偶像歌手的代名詞，不過所做的行為套用到別人身上，就會覺得沒那麼過分了，且這幾年工作這麼忙還是表面上有做到陪小孩，還安排AI機器人攝影機能更方便看到小孩，「這個我覺得算蠻有創意的，看你怎麼解讀而已」。
貼文曝光後引起網友熱議，也引來另一名網友回文贊同，不過卻反過來表示，王力宏就是把人設塑造的太完美，這20年來也享盡這個人設帶來的好處，所以才會在醜聞爆出後，承擔高度反差帶來的苦果，而王力宏也因為離婚時，提出許多讓李靚蕾不滿的條件，才會讓她最後選擇玉石俱焚，「如果宏宏不要這樣吃人夠夠，我相信是可以繼續相安無事的」。
貼文一出，網友也紛紛留言，「完全同意你的論點」、「真的，該給要給，還有別裝白蓮」、「這才是最後一根稻草」、「他就貪心啊，又要形象又要錢又要玩又要兒子，又要裝幸福家庭」、「的確啊，有本事用玩咖的形象賺，除非犯法不然誰能對他怎樣，沒有什麼好處都要拿的」、「剝奪別人最後尊嚴就別怨被反咬」、「分析很得我心」。（編輯：賴禹妡）