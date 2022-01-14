一蘭拉麵「淺規則」曝！他沒排隊秒入座 老饕讚長知識
日本知名拉麵品牌「一蘭拉麵」，先前進駐台灣時造成一波熱潮至今，而在去年11月底，台中朝富店正式開幕，吸引大批民眾花時間排隊，就為了吃上一碗熱騰騰的拉麵，然後時至今日，去吃一蘭依舊都是要排隊入場才可，顯見人氣相當高。不過，近日男星趙正平去吃一蘭拉麵時，竟然免排隊直接入座，其原因引發討論。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 12:59:50
趙正平日前在臉書貼文指出「為了馬上要吃到拉麵，花3000元通關費，就不用排隊了！」並且曬出自己的消費明細，除了拉麵本身以外，還有一張外帶購買的明細，內容物包含三份滿麵春風的麵條組合，一組裡面有兩包一蘭拉麵博多細（2入），總金額要價3060元。
貼文一出，網友紛紛回應「一蘭原來有這個服務？第一次聽到快速通關欸，長知識了」、「一蘭有快速通關？是把自己當迪士尼經營？」、「原來不只有日本遊樂園有快速通關Pass，居然拉麵也有？」、「神扯欸，竟然有快速通關這種東西」、「貧窮真的限制我的想像」。
原來，趙哥使用的正是一蘭拉麵所謂的「快速通關」服務，當時一蘭拉麵剛進駐台灣時，就曾經在臉書專頁宣佈，購買6千元伴手禮的客人，就能有2人優先入座，換算下來一個人花費三千，也同樣能像趙哥一樣免排隊就入座，當時政策推出時引爆熱議，不少人認為業者這樣是變相推銷產品，但也有不少人力挺表示「搞笑，排隊也能吃啊，人家有錢買，時間寶貴你管人家」、「會說人家這樣不OK的就是太窮，價格明定別人也有錢買，為啥不可？」（編輯：張嘉哲）