視察捷運新北環狀線防疫　侯友宜關切空氣濾清器清消頻率

我是廣告 請繼續往下閱讀
侯友宜指出，北北基桃都是大台北的生活共同圈，尤其新北市位於公車、捷運系統及生活圈最重要的交會點，因此今日特別來看捷運的防疫；Omicron是空氣傳播力強的病毒，屬於地下車站的大坪林站，車站及車廂的空氣濾清器，已啟動對外全載換氣的模式，加強站內空氣流通，並定期消毒及更換空氣濾網。
侯友宜說，無論是捷運、公車或防疫車隊的第一線員工，沒打滿第2、3劑的人，週週要做篩檢，提升自我的保護力，捷運所有的清消一定要在2個小時內清消完畢，也提醒乘客們，除戴口罩外，身體有不適就不要出來搭捷運；同時與桃園、台北並肩作戰，希望守住新北，讓疫情能夠穩定的下來。
此外，新北市淡海輕軌與工研院合作，使用「抗病毒噴霧」的鍍膜防護，運用於淡海輕軌全場域，包含車站內旅客常接觸的設備及列車，可抵抗常見病毒達99.9%的成效，提昇防疫效能；並於輕軌紅樹林站設有紅外線體溫量測儀，全線車站提供酒精予乘客消毒使用，讓民眾可安心搭乘。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。