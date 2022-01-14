台灣科技業面試有「暗黑潛規則」？男喊竹科一堆 網全愣
面試一直以來都是求職非常重要的一個環節，除了要克服內心的緊張感，還得應付面試官所問的問題，實屬不易；不過，就有一名男網友發文，表示他最近面試不少間公司，但他卻感嘆「台灣很多科技業很沒禮貌」，而原因一曝光，網反愣住，直喊「要習慣啊，同學」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 13:31:01
該名網友在PTT以「面試完感謝函還要自己打電話去要什麼意思」為題發文，表示他最近在面試，發現台灣很多科技業都很沒禮貌，像是在面試的時候給口頭offer，主管當場就說很適合，要跑核薪流程，或者就說回去再內部流程進行一下，請他等等。
但有好幾間公司都是等了兩三個禮拜，完全沒消息、無聲卡，他打電話去問主管或是人資，結果掛完電話沒多久就收到感謝信，讓他超傻眼「我就問台灣的HR是多爛，還要自己打電話要感謝信？」，他接著透露，目前自己面試約十家公司，大概有五家都這樣，「剛好都是竹科或中科上市上櫃的公司，股價都超過100耶，有無這方面的八卦」？
貼文一出，有網友表示認同，「台灣企業就是這樣，不尊重面試者和受僱者」、「台灣就喜歡玩無聲信啊，還有無聲兩個禮拜之後又發一次面試通知的」、「不只是科技業，台灣雇方都這樣」。
但也有網友認為，「感謝函能幹嘛，面試完沒立刻錄取，我一律當面試失敗」、「一週沒消息大概自己就知道了，不然面試的時候也問一下，傻傻在那邊等幹嘛...」、「不用你了還需要花時間跟你搏感情？」、「要習慣啊，同學」；還有人提醒，「沒有正式給你offer紙本前，口頭都是假的」。（編輯：郭佩蓉）