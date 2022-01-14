王力宏帶玩具衝吾疆！7年前受訪影片遭挖 網懂李靚蕾了
王力宏婚變風波越演越烈，前妻李靚蕾日前發長文砲轟，指控王力宏帶著3名黑衣男硬闖吾疆，還要求先拔除監控才進屋，更提到王力宏帶著玩具來只不過是煙霧彈，引發各界討論。而就有大陸網友翻出他2015年上節目受訪的片段，當被問及「愛老婆跟愛小孩有什麼不一樣」，王力宏的第一反應引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 14:19:37
王力宏在2015年上大陸談話節目《非常靜距離》宣傳新專輯，當時新婚才2年，大女兒才剛出生約半年，當主持人李靜提問「愛老婆嗎？」他馬上回答「當然」，接著對方又問「愛老婆跟愛孩子有什麼不一樣？」王力宏先是摸著下巴，又幾經思考之後說出「其實我的孩子才6個月大，還不會講話」。
接著話鋒一轉，王力宏把話題帶回新專輯裡頭，表示寫了一首歌叫做《In Your Eyes》，接著主持人打岔詢問「女兒看著你的時候有被融化的感覺嗎？」王力宏才說「看到女兒的第一眼就是一見鍾情」，接著就開始介紹歌曲以及創作背後的故事，接著就未對李靚蕾及女兒有多提及。
網友翻出這片段後，再次回顧引發討論，不少人直呼「突然了解李靚蕾在這段婚姻裡的地位，連多著墨個幾句都不願意」、「完全不像是結婚1、2年的幸福人夫」、「人家問你妻小你回專輯，當時還以為哥是認真賺錢的好男人呢，現在看真的笑了」、「這位哥，主持人問的是你的小孩跟老婆，怎回答這麼簡短呢」、「才剛新婚兩年，對老婆小孩好歹也多說點」；另外也有網友發現，後方採訪片段主持人說出「我們現在要讓大家知道偶像也是要有瑕疵的」，被網友笑虧是「神預言」。（編輯：張嘉哲）