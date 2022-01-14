新南向專班疑弊端多、學生淪奴工 專家喊冤：勿以偏概全
《四方報》報導，近期《報導者》揭露外籍學生來台求學卻慘淪奴工的相關報導，引發社會大眾廣泛的關注，報導指出，一群烏干達學生到彰化縣的中州科技大學就讀，校方沒有提供承諾的英語課程，獎學金也跳票，還被派往和所學無關的異地工廠工作。事件曝光後，推行數年的「新南向產學合作國際專班」的施行狀況也成為外界矚目焦點。對此，《四方報》專訪某位不願具名的教育部訪視委員、同時任職於某大學的教授，聽聽這位長期投入東南亞議題研究的專家暢談對「新南向產學合作國際專班」的看法。他認為，新南向產學合作國際專班立意良善，目的在於培養新南向國家青年學子，打造品質良好的跨國人力，實行至今，也非所有開辦課程的外籍生皆淪為廉價勞工，他希望藉由《四方報》的訪問，能夠讓大家有機會了解「新南向產學合作國際專班」的全貌。
記者賴正琳/綜合報導
2022-01-14 14:22:08
「新南向專班原意雖是好的，但執行上難免產生亂象，例如這次中州大學的烏干達學生，或是2017年康寧大學的斯里蘭卡學生所涉入的紛爭。《報導者》將問題揪出，我認為可以導正缺失是件好事，不過也希望社會大眾能看到新南向產學專班的全貌。」該名教育部訪視委員表示，台灣高等教育自106年推出「新南向產學合作國際專班」以來，教育部會定期派出訪視委員去合作企業進行全面性普查，訪視過程中，有8至9成的學生滿意度極高，少部分會提出幾乎未到校上課，但仍須繳納學費的疑慮。這名教育部訪視委員指出，雖然學生一週僅去學校上課1至2天，但透過學校和國際企業或上市上櫃公司牽線和洽談，才能提供學生安心實習和工作的機會。
「學校跟企業和工廠大部分已經合作10幾年，只是原本實施的對象是台灣的高職生，一直以來都沒有什麼問題。近幾年因為少子化，即便待遇提高，台灣高職生也不願意做初階工廠的工作，因此將實施對象改為外籍生，來台灣的外籍生可以一邊學習和存錢；產學專班則可以補充廠商需要的實習人力，聘用待遇等同於過往對本國學生的待遇，並沒有苛扣或虐待。」
教育部訪視委員表示，外籍生來台灣後，第一年主要在校內上課，二至四年級才會到企業實習，實習階段每週僅一至兩天到校上課，其他時間則是到企業實習、工作，薪資約兩萬多塊，如果願意加班則會有加班費，扣掉學費和生活費，算下來還能存到一些錢。他透露，「這樣的政策在東南亞國家挺受歡迎，同時提供給學生就學和工作的機會。我們學校開班以來，境外生來源國主要以印尼和越南為主。」
根據教育部統計，「新南向產學合作國際專班」2017至2020年已開設297班，註冊人數達11,230人，2021最新學年度預計開設83班，招收3,300人，通過審查的「新南向產學合作國際專班」能收到教育部補助的開班費用，從100萬元至400萬元不等。在此計劃下，盼能達到企業有人力、學校有學生、外籍生能學習、實作及賺錢，畢業後有機會進到企業在台灣及母國的公司工作，「健全的產學專班會提供給學生許多工作機會，像我們曾接洽過麥當勞或瓦城等大企業，待遇和未來工作權益等同於台灣本國籍學生，並不會剝削學生的權益。」這樣三贏的策略原是美事一樁，然而少數不肖的學校在執行過程中偏離政策軌道，導致美意蒙塵，令人感到遺憾。