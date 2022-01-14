看完《華燈》劇慌？網推5部「台灣懸疑劇」：刺激到不行
台劇《華燈初上》播出後話題不斷，雖一、二季皆已播放完畢，但劇迷們仍深陷懸疑劇情，紛紛猜測「兇手到底是誰」，可真正答案必須等到下一季才能揭曉。就有網友剛看完《華燈》意猶未盡，詢問眾人能否推薦類似的台灣影集，台劇誰是被害者、天黑請閉眼 、想見你、逆局及藍色水玲瓏皆被眾人提名。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 15:02:11
原PO於PTT上發文，說明近期剛看完《華燈初上》，認為本劇服裝、場景、配樂等設計全都非常完美，故想詢問眾人台灣影集中是否也有類似的好劇，「是否願意提供給我參考，讓我在照顧小孩這段期間也可以看」。
該文一出引來眾多劇迷發言，並推薦5個台灣懸疑神劇，包含《誰是被害者》、《天黑請閉眼》、《想見你》、《藍色水玲瓏》、《逆局》「誰是被害者」、「天黑請閉眼當初追也是好刺激」、「台劇另外也推想見你，覺得配樂超融入劇情」、「藍色水玲瓏，華燈有的元素它都有，更多了盛竹如的經典旁白」、「逆局！也是猜兇手，分成上下兩季多故事線」。
其他題材的台劇也不容小覷，眾人推薦「俗女養成記很適合看」、「要質感就最近的茶金了。雖然劇情走向差很多，但也很好看」、「若要時代感最近的超推茶金，之前的就一把青」。 （編輯：李惠婷）