面試喊「我有熱情」全錯！2原因當場吃虧：根本圓不回來
近日公司發放年終後，有不少人正考慮到其他公司闖蕩，可面試時到底哪些該說，哪些不該說呢？就有網友在面試後與熱心阿姨聊天，被建議面試時必須加上一句「我很有興趣，我對這份工作很熱情」，可該名網友認為這句話並無加分效果，故上網詢問意見，而其他網友們卻搖頭說不，並點出2個這句話容易使自己吃虧的原因。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 16:52:40
原PO於PTT上發文，說明近日去公司面試，面談過程中並不順利，故抱著不會被錄用的心情離開，離開途中偶遇一位熱心阿姨，在聽完原PO陳述後，阿姨認為在面試中應補上這句「我對這份工作真的很有興趣，真的很想幫上大家的忙，無論什麼事情我都願意學習」，可原PO認為此話任何人都會說，不可能當成錄取關鍵，故詢問眾人想法。
貼文發出後引起眾人討論，該說與不該說都有一派支持者「當然不會啊！菜雞才會說出的話」、「沒用==真的有興趣有熱情的技能不需要嘴巴講都看得出來」、「連演都不演的進去更不會演」、「面試發現都不會的話當然只能講這個啊！演一點誠意都不行喔？」。
而部分網友則提出這句話的盲點，首先熱情並非用嘴巴說說，必須用實例及作法包裝，不然只會淪為空談並被面試官戳破，其次這句話包含著進去才會努力學習的語意，故面試官也可能因此將薪水降低，「真的有熱情的不會講自己有熱情，而是講為什麼會接觸做多久碰什麼困難，然後發現什麼技巧跟你分享，我覺得面試中能講出具體過程的才是真熱情」、「沒用，沒有佐證的熱情只是空話」、「你喊這句代表薪水好談，你多喊一句我不用薪水來當實習生就更好上了」。 （編輯：李惠婷）