上班「吃早餐、上廁所要罰」！他聽傻眼 老闆出面曝原因
職場中許多老闆為了提高員工效率，會訂立各種不同規矩，有些屬於合理範疇有些卻讓人不得理解，而近日，有網友表示，自己和同樣在朋友聊天，得知對方公司公告，若是上班打卡後，才去上廁所、吃早餐，公司就會有懲處，讓他聽完傻眼，也在網路上引發討論，但有同樣身為老闆的網友，則出面曝為何會訂下這類規定。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 16:57:50
根據餐飲業的員工於《爆怨公社》發文，分享他與同行的朋友吃飯時，竟然聽說對方公司規定上班後不能上廁所、吃早餐，「打卡後就是要就工作定位，若有以上行為將有懲處！」讓他傻眼得求助網友，「上班打卡後，到底能不能吃早餐跟上廁所？如果不能的話，若公司因此懲處員工到底有無違法？而各位大大對於這樣的公告有何看法？」
而不少網友認為不能吃早餐可以接受，但不能上廁所並不合理，「吃早餐是上班前處理好 上廁所不行就太扯」、「上廁所有點超過，很不合理。不能吃早餐是正常吧，這些事情本來就應該上班前就處理完」、「老闆是希望在進公司打卡前，先吃完早餐或是上完廁所，然後9:00準時辦公，我覺得這沒有什麼不對啊？」
而該篇貼文也有同樣為餐飲業的老闆出面曝原因，「我是餐飲業的老闆，一定是有老鼠屎整天混水摸魚公司才會有這麼極端的規定，我就請過工時七小時可以跑七次廁所的，每天都這樣，很多好員工都是被勞工蟑螂害到福利越來越差」。但仍是有許多網友不領情，認為公司對於禁止吃早餐、上廁所的規定太不合理。（編輯：鍾怡婷）