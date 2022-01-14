紅色六角形路標是啥？正確解答曝光 網歪樓：開放飄移
道路指示牌是提供民眾通行的重要指標，不過有時候某些圖案令人猜不出來，往往也會造成用路人的疑惑。日前一名網友在網路分享一奇特的紅色六角形路標，貼文一出立刻引起討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 17:16:28
一名網友在《爆廢公社》貼了一張照片，只見照片上標示通往「北埔」、「五峰」或是「新竹」的路標旁，多了一個直式的紅色路標，上頭顯示一白色六角形的框，裡面畫著一條彎曲的線條，讓人摸不著頭緒這是什麼意思？因此原PO發文詢問：「有人知道這桿上的紅色標誌代表什麼意思嗎？台三線沿路都有看到」。
網友們看了照片後紛紛歪樓笑說：「前方路段開放飄移！」、「簽3號」、「走那一條『祝妳好孕道路』」、「我以為是蛇」、「小蜜蜂：那個喔！教召紮營的暗號。蜜蜂車做生意的快到了…」、「請甩尾」、「沒有3兩3不能上橫山」、「左轉請甩尾過彎的意思」。
另外也有網友提出正解這是「客委會的浪漫臺三線標誌」，原來六角形框中的「3」指的是「省道編號『3』的意象」，而六角形類似龜殼的邊框則有「長壽綿延」的寓意，加上背景的「紅色」對客家族群而言象徵美好生活的憧憬和祝福，演繹許多客家習俗。不少網友知道後都表示：「原來是正確答案，但…3不能好好寫嗎？」、「3不好好寫，寫的歪七扭八…」、「也太抽象了吧」、「用紅色底的還以為是警告語」。（編輯：陳珮瑜）