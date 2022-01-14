台股封關前預測！期貨要謹慎 命理專家推「2類股看旺」
根據證交所公布，因應農曆除夕暨農曆春節，臺灣證券交易所集中交易市場於1月31日（一）至2月4日（五）休市5日，並提醒1月22日（六）補行上班，但不交易亦不交割；也就是說，台股年前封關日為1月28日，虎年新年台股開關日為2月7日。而《旺好運》命理專家楊登嵙老師帶您一起來預測股市走向，並推薦「這2類股看旺」可以逢低承接。
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 17:31:18｜2022-01-14 17:39:43
2022農曆新年封關前股市狀況如何？楊登嵙老師經由易經卜卦卜得「艮為山」變「火山旅」，因為六沖卦，而且財弱，會呈現農曆年前因為現金需求，股市會上下震盪，而且是震盪出貨，換取現金。因此，2022農曆新年封關前股票指數無法站上2萬點。
2018年中美貿易大戰開打久久未停歇，影響這幾年世界經濟甚大，美國新任總統拜登上任後進入新回合，動作頻頻但不劇烈，但由於今年新冠肺炎疫情無法很快停息，雖經濟景氣已到達谷底而趨緩上升，但反彈力道疲軟，建議投資股票宜保本穩定、期貨要小心謹慎，步步為營。
接下來金及水之類股不錯，要逢低承接，金類為汽車電子、電動車、機器人自動化設備、鋼鐵、矽晶圓與IC、電子零件PCB、鋼鐵、區塊鏈金融、電子貴金屬回收、5G相關設備等；而與水相關的則有，5G與第六代無線通訊網通WIFI、水資源回收設備、第三方支付金流與資訊軟體、航運、預防醫學等。（編輯：鍾怡婷）
【本文獲台中市名門命理教育協會《創會理事長楊登嵙教授》授權，版權所有，非經授權不許轉載】
※【NOWnews 今日新聞
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