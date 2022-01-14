新北餐廳禁止內用？侯友宜：最重要是要把防疫做好

面對這波來勢洶洶的Omicron變種病毒，新北市餐廳是否禁止內用？新北市長侯友宜今（14）日強調，現階段最重要的是要把防疫做好，餐廳內用脫口罩，難免會比其他的戴口罩保護力弱了一點，所以提醒民眾隨時要把防疫做好，保持適當的距離。
記者陳志仁／新北報導
2022-01-14 18:20:39
新北市政府衛生局指出，新北今日新增1名本土的個案，案17771（男，30多歲）為桃園銀行員案17738的丈夫，家住板橋，已接種2劑疫苗，因太太1月12日採檢確診遭匡列居家隔離，1月13日採檢PCR陽性，CT值30.2，研判為感染初期。
衛生局表示，接獲通報後，立即展開疫調匡列及清消等防疫的作為，個案職場在台北市，新北市活動的足跡單純，1月8日搭乘捷運板南線從善導寺站至江子翠站、1月11日忠孝敦化站至江子翠站；目前匡列新北接觸者共14人，14人均已採檢仍在檢驗中，持續配合職場疫調查釐清感染源。
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