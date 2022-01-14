「好沙的魷魚」是啥？正解一出 網笑：知道學英文的好處
為了吸引顧客的目光，許多商家都會將自家產品取個極富創意又有趣的名字，為了就是讓民眾好記又印象深刻。不過日前一名網友到超商時，看到貨架上有一款「好沙的魷魚」而感到疑惑，貼文一出立刻引起網友討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-14 22:07:40
這名網友在《Dcard超商板》發文「#全家問題！我忍好久了！！」，表示自己在商品貨架上看到一款三角飯糰，外包裝上寫著「好沙的魷魚」，讓原PO不禁好奇「請問好沙到底是什麼？有人說是沙茶醬，有人說是沙拉，有人說看那個三角形圖案應該是魷魚遊戲的內容，還是它吃起來沙沙的…？」。
貼文一出，立刻有眼尖網友回應：「請看英文，shacha squid沙茶魷魚」、「沙茶醬」、「感覺是很殺的諧音？如果直接叫沙茶魷魚，行銷可能覺得很low」。
另外也有網友搞笑留言：「這和很多飲料店菜單取一些蝦趴的中文名，然後我就默默的看底下英文名（啊，這就是學英文的用處 ）」、「笑死，全家取名越取越怪，之前也有個烤雞蛋蛋」、「就是魷魚撈上來全身都沙，沒有洗就做成飯糰」、「我一開始以為是鮪魚的新口味」、「就是裡面有沙子的魷魚」、「鯊魚」。（編輯：陳珮瑜）