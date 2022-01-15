肯瓊醬紅遍全球！他愣「台灣神醬是誰」 網秒喊5字認了
知名速食品牌麥當勞日前宣布韓國「肯瓊醬」限時回歸，讓大批網友瘋搶囤貨，對此就有網友好奇，台灣是否也有能站上國際舞台的神醬，貼文一出，不少網友立馬點名：「東泉醬我覺得可以」、「只想到東泉」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 10:08:28
該名網友昨（14）日在PTT貼文，他以「韓國有肯瓊醬台灣有什麼？」為題，表示麥當勞限時推出的韓國肯瓊醬，他前幾天一吃到立馬驚為天人，「甜甜辣辣有夠好吃」，這就讓他好奇台灣有沒有像肯瓊醬一樣站上國際的神醬，「反觀台灣有啥醬可以端出檯面甚至站上國際的？」
貼文一出，網友紛紛留言，「小吃在用的那種粉紅醬」、「油蔥、豆瓣」、「等湯滾時先拿沙茶來配飯真的超好吃」、「丹丹漢堡有沙茶薯條超好吃」、「沙茶醬」、「沙茶醬就無敵了」、「沙茶醬好吃多了，火鍋料理兩相宜」、「沙茶醬也不錯」、「岡山豆瓣醬」、「蒜蓉醬吧，早餐店那種」。
不過，多數網友都指名，「東泉沾雞塊好吃」、「東泉醬我覺得可以」、「東泉辣椒醬」、「就東泉啊」、「東泉從台中紅出去」、「只想到東泉」、「東泉一堆食物都可以加」、「東泉沒有之一」。（編輯：賴禹妡）