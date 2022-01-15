過年親戚來轟炸！大學「各科系」悲劇梗圖瘋傳　全場笑翻

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而梗圖中，像是讀「心理系」的學生，就會被親戚問「你猜我現在在想什麼」、「醫學系」被嗆「可是Google不是這樣說的」、「電機系」被說「真好，將來可以去輪班」、「法律系」被說「律師現在很好考吼」、「中文系」被酸「中文誰不會啊」、「資訊系」被笑「工具人吼」、「新聞系」被說「當狗仔是不是很賺」、「設計系」被坑「你簡單幫我畫一下就好」。
此外，「外文系」被問「來，這個幫我翻譯一下」、「會計系」被問「快教我怎麼不要繳稅」、「政治系」被問「啊你以後要選立委嗎」、「化工系」被問「你會做炸藥嗎」、「財金系」被問「哪支股票會漲」、「體育系」被問「啊你的肌肉怎麼不秀一下」、「社工系」被問「當志工有薪水嗎」、「土木系」被問「自己蓋房子是不是比較便宜」。
還有「航海系」被問「好爽喔40個月年終」、「獸醫系」被說「所以你不怕被狗咬吼」、「機械系」被問「你為什麼不去念電機系」、「觀光系」被問「整天出去玩很爽吼」、「特教系」被問「那你一定很有愛心」、「生科系」被問「是做葬儀社的嗎」、「工工系」被問「偏頭痛？」、「大氣系」被問「明天會不會下雨」、「企管系」被問「將來要當大老闆吼」、「藥學系」被說「包藥也要學喔」，還有諸多科系，都會被問一堆奇奇怪怪的問題。
貼文一出，網友全笑瘋，「補一個行銷系！啊不就是賣東西哪裡難？誰不會買東西？」、「包藥系報到......」、「我真的快笑死」、「外文系真的不停被叫翻譯，阿輔修政治也會被說以後選立委」、「法律最可怕的不是被問考過了沒，是被問各式各樣語焉不詳的法律問題」、「資工被問，那你會當駭客嗎？上資工的是不是都會當駭客」。（編輯：郭佩蓉）