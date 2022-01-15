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曖昧訊息錯頻！主管秒回「這句」神展開　結局尷尬崩潰炸

▲有一名男網友表示，他想傳安慰訊息給曖昧對象，沒想到卻不小心傳給不熟的男上司。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Pixabay）
▲有一名男網友表示，他想傳安慰訊息給曖昧對象，沒想到卻不小心傳給不熟的男上司。（示意圖，圖中人物與當事者無關／翻攝自Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2022-01-15 11:52:09

不少人有訊息錯頻的糗事經驗，若牽涉到職場更是讓人無地自容，近日就有一名男網友表示，他想傳安慰訊息給曖昧對象，沒想到卻不小心傳給不熟的男上司，而對方的回應更是讓他尷尬滿點，貼文一出，不少網友看了笑翻，紛紛敲碗後續：「他感覺對你很有意思欸」、「他傳的比你的訊息更曖昧」。 

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該名網友今（15）日在Dcard中貼文，他以「要死 發錯曖昧訊息給上司」為題，表示原本是想關心曖昧對象，沒想到卻發錯訊息給一名不熟的男上司，只見截圖中原PO先傳「今天你好像心情不太好，如果有什麼可以跟我說喔，我會永遠支持你！」對方回了「只是工作上煩心，你都看到嗎？謝謝關心，你呢？工作還好嗎？」 

▲原PO男友說要再買一台手機陪她視訊，豈料竟是拿來偷情。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲不少人有訊息錯頻的糗事經驗，若牽涉到職場更是讓人無地自容。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
這時原PO才意識到自己傳錯對象，趕緊打圓場「最近很好，這麼晚打擾了，晚安」，沒想到對方竟又回「你不想知道嗎？我心煩的事」，讓原PO從疑惑到尷尬滿點，直呼：「看看什麼叫尷尬之王，已經故意說晚安了，他還想聊！我又不好意思說不想聽⋯」 

貼文一出，不少網友笑翻喊，「他感覺對你很有意思欸」、「笑死，順勢安慰一下人家啊」、「順勢聊下去，可能從此一帆風順喔」、「他傳的比你的訊息更曖昧」、「卡後續」、「那就將錯就錯吧」、「開啟人生旅程新篇章」。（編輯：賴禹妡） 

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