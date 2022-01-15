女大生飲料店打工「薪水全是零錢」！網怒了：老闆糟蹋人
無論是正職、打工的工作，雇主在發薪水時通常都是藉由銀行轉帳或者直接用薪資袋裝鈔票；但就有一名男網友表示，女友在中壢某家連鎖飲料店打工，豈料老闆發薪水竟然是「把零錢裝進一大袋黑色垃圾袋」，讓網友全看傻「根本糟蹋人」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 12:56:47
該名男網友在社群平台《Dcard》上以「數錢數到手抽筋」為題發文，表示他女朋友之前在中原大學附近的某間連鎖飲料店打工，前陣子去領離職前的最後一個月薪水，但對方竟然提出無理要求，「要一個女生在半夜12點到店裡脫外套，且包包手機放外面，進去倉庫領薪水」。
而兩萬多塊的薪水，竟然不是用轉帳或是鈔票，反而是全裝在黑色大垃圾袋裡，他也PO出照片，只見圖片中有一大堆零錢，也害得原PO女友數錢數到手抽筋。
貼文一出，網友全看傻，「真的很糟蹋人，還好離職了」、「跟老闆說少了850元，不信請他重算」、「太扯了吧」、「誇張」、「好扯喔 …」、「很扯的老闆」。
也有網友表示「雖然看這圖老闆很明顯就是要刁難你女友，但你女友是做了什麼得罪老闆的事嗎？ 如果沒有的話，這老闆就是沒有尊重他人可言」，不過原PO發文至今也尚未做出回應，因此還無從得知事情真相與原因。（編輯：郭佩蓉）