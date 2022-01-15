媽台語喊「買歐阿」！他爽提蚵仔回家 結局糗翻：誤會了
現代人對於台語較爲生疏，也時常鬧出許多荒謬笑話，近日就有一名網友指出，他一早被媽媽吩咐買「歐阿」後，便到市場提了一袋蚵仔回家，沒想到回家竟被媽媽糾正是要買「芋頭」，讓他相當尷尬，貼文曝光後，不少網友也笑喊：「我也是，傻傻分不清楚！」
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 13:03:20
該名網友12日在臉書「爆怨公社」中貼文，他表示一早被媽媽吩咐買「歐阿」，他馬上到市場貨比三家、嚴格挑選，買了一袋蚵仔回家，沒想到媽媽卻當場傻眼，用國語說是「芋頭、芋頭知道嗎？」讓原PO一聽無奈喊：「我就是芋頭、蚵仔、烏鴉一律歐阿啦」。
貼文一出，網友紛紛笑翻留言，「我也是，傻傻分不清楚」、「哦歐不分，哈哈哈」、「本日最好笑」、「你家一定充滿笑聲」、「發音不太一樣啦」、「這個比歐阿貴多惹」、「還有耳朵、鼻子、湯圓也是，咬字要正確才不會聽錯」、「好可愛我了解」。
還有網友歪樓直言，「其實你是想自己補一下對不對」、「是不是你自己想吃」、「補一補也好」、「想吃故意買錯齁」、「其實原PO是想補一下自己吧」、「你是不是想要好好補補自己」、「你是打算晚上吃來進補吧」。（編輯：賴禹妡）