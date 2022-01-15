買iPhone12給國小女兒！眾一看「秒殺價格」愣爆：賺翻了
蘋果公司推出的手機iPhone系列受到許多用戶歡迎，尤其用戶年齡層更橫跨老中青三代，對此就有一名家長想買手機給就讀小學的女兒，求助問「iPhone12（64G）展示機1萬值得嗎？」貼文一出，不少網友狂點頭，秒留言勸敗：「完全值得」、「買到血賺，可惜已經售完了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 13:45:22
該名網友在PTT發問，他以「iPhone12（64G）展示機1萬值得嗎？」為題，表示正在讀小學的女兒只想要iPhone手機，不過用最新一代i13過於高調、沒必要，且遲早會被同學摔到，Pro用不到效能也浪費，SE則螢幕小對視力不好，讓他好奇問：「iPhone12（藍）64G展示福利品1萬初保固半年，容量雖小但對國小生應該夠吧？」
貼文一出，網友紛紛留言，「12跟13長一樣不是一樣高調」、「買新的SE啊」、「、買二手8plus～6splus，買到12沒意義」、「小學拿iPhone，12很猛了吧」、「人家小學拿iPhone，我出社會才拿」、「小學生SE一代就很厲害了吧」。
不過，多數網友都認為iPhone12福利機的價格相當划算，「可以吧！這應該很搶手」、「完全值得」、「其實還行！電池不好就去換一下兩千元而已」、「你po在這邊一定馬上被搶走」、「買到血賺，可惜已經售完了」、「蘋果回收價12800，當然買爆」、「可以秒殺」、「同事拿到在炫耀，電池健康度94，螢幕小刮貼玻璃貼就沒事其他跟新的一樣，真的滿超值的」。（編輯：賴禹妡）