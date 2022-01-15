好事正等著！過年前12星座「專屬好運」曝　專家：必發生

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農歷年前，木星進駐白羊座的玄秘宮位，你會感覺到小人以及衰運逐漸遠離，你會感到做起事來得心應手許多，工作上的好機會不少，只要把握住時機，不愁沒有上位的機會。相當容易有升職加薪的好事發生。
金牛座
農歷年前，金牛座遇到天王星在命宮順行，替你斬掉纏著你已久的爛桃花，使你能認清渣男的真面目速速做出決定、或是得以婉拒他人的苦苦追求，讓你的心能過騰出新的空間來收割命定良緣。農歷年前，該斷且斷，屬於你的良緣好事必會到來。
雙子座
農歷年前，木星落入雙子座的事業宮，深化你想轉職、升官、另謀出路或創業的期望，恰好就有貴人引路為你穿針引線、結識人脈，提早讓你進入夢寐以求的新職場，亦或是實踐開店的決心，把握這波好運氣，你會迎來谷底翻身的絕妙好事。
巨蟹座
農歷年前，木星停留在巨蟹座的關係宮位，你的人際關係即將會呈現一片新的景象，過去若與朋友、舊識之間有無法消除的嫌隙，有機會重修舊好。能夠結識與你頻率更加相符的新朋友們，相處起來更加輕鬆愉悅。農歷年前，多到戶外走動、參加活動聚會，收穫友誼的好事必會發生。
獅子座
農歷年前，獅子座的疾厄宮位迎來木星回歸。你會發現這段期間你的人緣會變得出奇的好，身邊的人對你的態度也有所改變，時不時會拉著你說些體己話、向你傾訴煩惱、就連家中的毛小孩都喜歡圍著你打轉、就連和另一半之間也越來越親密。農歷年前，敞開心胸與人相處，收穫大好人緣的必會發生。
處女座
農歷年前，木星來到了處女座的愛情宮位。單身的你，在這段期間，約會對象會主動與你確認交往的心意，有一個美好的結果。有伴的你，無論是在情感表達、言語交流上都能夠比以往更加深入對方的心，感情升溫。農歷年前，只要對你的另一半或是還在曖昧的對象多點耐心，愛情大好的好事必會發生。
天秤座
農歷年前，天秤座的戀愛宮有木星對你眷顧。單身的你，有機會斷捨離迎接新戀情，很容易開啓一段新的戀情，你可能會遇到夢寐以求的理想對象，感情觀和你特別ㄧ致。有伴的你，感情從低迷走向順利穩定，彼此之間感情更加親密，有機會甚至進入論及婚嫁的階段。農歷年前，趁著滿月十五向月老奉茶，必會收穫戀情開花結果的好事。
天蠍座
農歷年前，木星與海王星仍在天蠍座的戀愛宮位合體，單身的你遇上正緣桃花的機會特別高。只要敞開你的心房，適度放下過多期待與設限，抱持著邂逅一段浪漫愛情的心態去交往。農歷年前，不去預期能夠遇到怎麼樣對象，驚喜的浪漫相遇必會發生。
射手座
農歷年前，射手座的守護命星恢復順行，在這波好運之下，工作、生活、和財運都有許多好機會在等你，如果你已經有所想法，不妨大膽的去嘗試，可以考慮創業、或是你有興趣的領域試試水溫。農歷年前，只要你主動踏出第一步，你的夢想人生必定實現。
魔羯座
農歷年前，摩羯座的運勢基本上是平順穩定、特別好的是健康方面，最讓人放心。另外不管是生活丶事業丶還是愛情上，原本困擾著你的小人也會一一從你身邊退散，讓你做事終於不再綁手綁腳，開始放膽去做一些新的嘗試，這對你的未來發展非常有幫助。農歷年前，放掉所有的擔憂，生活中的各種好事必會發生。
水瓶座
農歷年前，木星回歸到水瓶座的財帛宮位，在你的正財運能夠擺脫過去匱乏的窘境，業績獎金、抽傭分紅一時之前向你一湧而至，緩解過去你在財務上的困難，讓你的內心感到有別以往的踏實。農歷年前，持續努力不懈，你必能收穫財神眷顧的好事。
雙魚座
農歷年前，雙魚座的命宮有木星的照拂，使你的破財機會大幅減少，正常的薪資收入都能如期進你帳戶。職場上會有不少貴人替你引路、穿針引線，讓你省去不少力氣開發業務與人脈，業績獎金跟著滾滾而來。農歷年前，請騰出你的口袋，準備迎接金錢入你口袋的好事發生。（編輯：賴禹妡）
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