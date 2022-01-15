除夕圍爐「暖年菜」正夯！溫暖、健康、便利團圓過好年
隨著年節腳步接近，方便又兼具美味的年菜商品紛紛出籠，家樂福今年精選近250項年菜，其中又以「暖年菜」躍升為小家庭的人氣選擇，近年銷售成長1成。家樂福指出，「鍋物」在過年有團圓的好兆頭，「溫暖、健康、便利」三大好處也是暖年菜備受青睞的原因，尤其麻辣鍋從去年開始銷售成長達1.5倍今年也持續成長。
記者陳美嘉／高雄報導
2022-01-15 14:51:10
家樂福年菜特賣會今（15）日於鼎山店登場，「暖年菜」包含40項湯鍋羹系列，其中麻辣鍋有12項。營養師程涵宇表示：「湯鍋羹可以說是兼顧健康的最佳選擇，在評選過程中是唯一有雙入圍的選項，湯品類保留食物的原型，在家簡單加上蔬菜更能夠提升營養均衡性。」健康選年菜四大指標包含「食材均衡搭配35%、保留食材原型25%、調味適中20%、成分標示20%」，在近100道的食材當中，佳佳私房牛肉鍋、芭達桑馬告酸白菜豬肉鍋雙料入圍。
在食材口味上由胡天蘭、徐天麟、林美慧、Hank等美食評鑑家及顧問組成的團隊也以餐點風味25%、食材搭配25%、外觀（豐富度）20%、超值20%、覆熱說明10%進行評比，選出金鑽獎由麒王府瑤柱人蔘糯米雞獲獎，銀鑽獎由逸湘齋東北酸菜白肉鍋及佳佳私房牛肉鍋獲獎。
過去年菜較少出現的「麻辣鍋」可以說是年菜黑馬，海底撈麻辣火鍋套餐、這一鍋御膳麻辣鍋底、嘉義林聰明砂鍋麻辣鴨血等名店鍋物，打開來就有鴨血、米粉等鍋底十分便利。
家樂福年菜特賣會1月15日、16日舉辦，提供現場限定的超殺特價，另外凡購買年菜商品就送花生辣椒醬、紅包袋等獨家贈品。除了年菜特賣優惠外，到2月8日前，登入家樂福錢包即可享有「百萬紅包，天天搶」的好康活動。家樂福線上購物指定商品滿1,500元，送100元線上折價券等多重優惠。