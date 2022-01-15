這家拉麵每去必排！隔壁按摩店推「超神服務」 老饕讚爆
台灣去年曾颳起一陣拉麵旋風，導致店家大排長龍、怨聲載道，而這家位在林森北的勝王拉麵，卻是在拉麵風潮颳起前就常有排隊之勢。近日有網友在網路上分享，勝王拉麵旁邊的按摩店竟推出超神異業合作，享受按摩同時還能用免排隊的方式取得美味拉麵，讓熱愛該店的老饕見此消息都說讚！
編輯中心/綜合報導
2022-01-15 22:42:17｜2022-01-15 23:39:02
原PO於臉書社團《台灣拉麵愛好會》中發文，說明台灣排隊夯店勝王拉麵，近日與隔壁按摩店合作推出活動，只要前往按摩店消費，就能在享受師傅純熟按摩技術後，直接於店內享受那碗熱騰騰的美味拉麵，不需額外在去勝王店外排隊。
原PO也直接向該店老闆老葛確認消息「那邊按摩，隔壁老闆會幫客人買個麵外帶去他們店裡吃這樣，現場忙10個位置出餐跟客人用餐，都會有一點時間做外帶，大概就這樣」。
許多老饕追尋美味拉麵時，都有一段必須計算好時間，在店門外大排長龍等待開店的記憶，於是此免排活動取得眾多網友支持「吃麵又有得桑，太爽了吧」、「這招厲害了，敦親睦鄰，滿足客戶一次搞定」、「邊按邊吃好像可以」、「欸這很可以」、「異業合作創造雙贏」、「花500元買fast pass的概念，爽」。
部分網友也搞笑回覆「那484變成按摩店要排隊了」、「結果按摩要排隊」、「按摩紅了之後，接著開洗髮免排隊吃拉麵、修剪指甲、全身油壓…」。 （編輯：李惠婷）