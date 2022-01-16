奇葩同事2選1？自戀型員工vs媽寶型員工　哪款比撞鬼可怕

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諮商心理師林萃芬解釋，媽寶型員工也就是滯留青春期的成年人，典型特徵是雖然年齡已成年，但心理上仍極度依賴父母。媽寶型員工對父母的依賴性，會以各種不同的行為模式表現出來，包括自尊低落、憂鬱自憐、容易沮喪，無法達成任務就開始找藉口，很難對事情負起責任，對抗所有的權威人士，不會自己做出適當的抉擇，對別人的協助不懂得感恩，總覺得是別人欠他的；常常製造緊急危機，讓人難以對他們放心，碰到問題就回家搬救兵，或是上班不滿意就換工作。
另一方面，媽寶型員工又想要擁有成年人的自由權力，例如：凡事按照自己的意願進行，想要得到什麼就要馬上得到，卻不想承受伴隨成長而來的痛苦與責任，為了避免負起責任，他們可能會採取下面的因應之道：
1、怪罪別人或推給別人，認為「錯不在自己」。
2、當遇到解決不了的問題，馬上會變得絕望無力。
3、以為問題會自動消失，所以「只要不承認有問題就沒問題」。
4、若要找救兵來解決問題，爸媽是最佳人選。
如果想要協助媽寶型同事長大成人，最重要就是帶領他們邁向獨立自主，可以運用思考性的語言來設立行為規範，具體說法像是：「等你寫完報告，我再跟你討論接下來怎麼做。」一步一步帶領媽寶型同事為自己的承諾負起責任。
■ 自戀型同事：公司沒我不行
諮商心理師林萃芬強調，自戀型人格渴望被重視與重用，也就是俗稱「自我感覺良好」的人，他們對別人缺乏同理心，很少考慮別人的需要和感受，只顧著爭取自己的好處，完全漠視別人的苦難。做事情前他們都會先問：「對自己有什麼好處？」和別人來往的時候，他們也很關心：「能獲得多少好處？」由於他們只在乎自己的利益，自然很難兼顧到別人的感受。
工作的時候，自戀型的人多半會極端在意自己的表現，渴望獲得老闆或主管的重視和重用，有時候會不擇手段製造「完美印象」，強調「公司必須靠我一個人，沒有我不行，其他人什麼事情都做不好。」過度凸顯自己的重要性，不容易和其他人合作共事。
團隊合作的時候，自戀型的人很容易生氣，總覺得別人不如自己，認為「不遭人忌是庸才」，也因此不接受其他同仁的批評，常會誤以為同事在忌妒、拒絕自己。自戀型的人在公司中常會死命爭取「最高頭銜」與「最高榮譽」，倘若別人不以為然，他們就會認為對方是「忌妒自己的才華」。由於自戀型的人覺得自己是身分特殊的VIP，走到哪裡大家都應該給予特殊禮遇，不然就是有眼不識泰山。這些想法和行為，難免會對其他人造成困擾，一味退讓自戀型的人，他們很可能會得寸進尺。
諮商心理師林萃芬強調，通常自我感覺良好的人，多半不知道自己的言行會帶給別人什麼感受，他們必須藉由自我膨脹，才能感受到自己的存在感。因此在跟自戀型員工相處時，先欣賞他的優點，比較能夠降低他的防衛。自戀型的注意力往往只集中在自我身上，所以若能讓對方覺察到，自己的行為對別人造成影響，可說是一個重大突破。
下一步努力的方向，則是試著帶領自戀型同事，學著尊重別人的想法與立場，多多同理別人的感受。一步一步將關心的焦點從自己擴大到別人身上，一方面跟別人建立平等互惠的關係，另一方面與別人分享自己的資源，讓自戀型同事慢慢領悟「欣賞自己，也欣賞別人」的道理。