COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

Toyz又出事了！經紀人投震撼彈　爆「詐賭丁特」影片流出

▲《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz，去年因被查獲涉嫌販售大麻菸彈遭羈押。（合成圖／翻攝自Toyz臉書）
▲《英雄聯盟》S2世界冠軍TPA中路選手Toyz，去年因被查獲涉嫌販售大麻菸彈遭羈押。（合成圖／翻攝自Toyz臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 09:22:46

《英雄聯盟》前世界冠軍、實況主Toyz（劉偉建）去年因被查獲涉嫌販售大麻菸彈遭羈押，自勒戒所獲釋後，卻又被經紀人周周於15日深夜爆料，指出Toyz14日深夜帶領一群朋友在路上堵人，逼問工作上的問題，而且過去甚至詐賭丁特，遭到對方要求賠償600萬元，因而撕破臉。

我是廣告 請繼續往下閱讀
經紀人周周發出影片提到，自己和Toyz原本是好兄弟，從認識到共同創業都是兩人一首打拼出來的，但直到後來會決裂的原因，就是Toyz跑去詐賭！周周愧疚表示，自己身為好友卻沒阻止，還在旁邊嬉笑，但詐賭了三次後，他終於被抓了，對方（丁特）要求賠償600萬元，否則就要將此事公開，而Toyz須把車子抵押給對方，指認周周也有責任，須一併負擔，而在2人討價還價過程中，友情逐漸走向崩盤。

▲
▲周周爆料Toyz詐賭丁特，最後被抓，對方要求賠償600萬元。（圖/Toyz頻道）
周周也公開了他們私底下的對話，以及當時詐賭丁特的影片，從對話中可以看出Toyz與其他友人共同策劃使用所謂「王牌」作弊，讓遊戲射龍門完全無法成功，甚至撞柱；而貼出的影片中龍門檻2、J，只要拿到3至10的數字都算射門成功，但最終丁特翻開牌時，卻是J，雖然這是有一定機率，但從對話來看，該牌局已經被動過手腳，而依照射龍門規定，撞柱的賠償籌碼通常是2倍以上。

周周表示，自己在Toyz入獄後，仍想著要怎麼幫對方，但Toyz卻懷疑他已經將頻道賣給谷阿莫，加上總總事件讓Toyz在獄中就希望，他將頻道轉移給女友奈奈並退出經營權，原本他想跟Toyz見面好好談，但在見面前幾天，他卻收到警局通知，Toyz已經提告侵占公司財產，他才決定一切交給法院審判。坦言「我們就法院上見，希望你不要再對我的人身安全造成任何影響」，希望Toyz不要再帶人尾隨、跟蹤、逼控他，就讓法院還雙方公道，而直到官司結束前頻道都不會有任何更新。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

您是否贊成禁菸年齡提高至20歲？

繼續作答
即時
推薦閱讀