Toyz又出事了！經紀人投震撼彈　爆「詐賭丁特」影片流出

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周周也公開了他們私底下的對話，以及當時詐賭丁特的影片，從對話中可以看出Toyz與其他友人共同策劃使用所謂「王牌」作弊，讓遊戲射龍門完全無法成功，甚至撞柱；而貼出的影片中龍門檻2、J，只要拿到3至10的數字都算射門成功，但最終丁特翻開牌時，卻是J，雖然這是有一定機率，但從對話來看，該牌局已經被動過手腳，而依照射龍門規定，撞柱的賠償籌碼通常是2倍以上。
周周表示，自己在Toyz入獄後，仍想著要怎麼幫對方，但Toyz卻懷疑他已經將頻道賣給谷阿莫，加上總總事件讓Toyz在獄中就希望，他將頻道轉移給女友奈奈並退出經營權，原本他想跟Toyz見面好好談，但在見面前幾天，他卻收到警局通知，Toyz已經提告侵占公司財產，他才決定一切交給法院審判。坦言「我們就法院上見，希望你不要再對我的人身安全造成任何影響」，希望Toyz不要再帶人尾隨、跟蹤、逼控他，就讓法院還雙方公道，而直到官司結束前頻道都不會有任何更新。（編輯：張嘉哲）
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