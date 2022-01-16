過年和女友家人打麻將「該讓」？過來人抖真實情況：尷尬
農曆新年將至，許多人都會把握春節假期，與家人朋友相約到牌桌上摸幾圈，不過，就有一名男網友表示，過年將與女友家人打牌，但他不知道與「未來岳父岳母」打牌到底該不該讓，貼文一出，掀起熱議。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 09:54:55
該名網友在PTT以「跟未來岳父打麻將到底要不要讓阿？」為題發文，表示馬上就要過年了，今年過年他會去女友家跟他家人吃頓晚飯，而女友爸媽很愛打麻將，「當天應該也會打，叫我也要陪打」。
原PO接著說，「雖然俗話說牌桌挑女婿，可是同樣也有戰場無父子、親兄弟明算帳這些說法」，因此讓他很苦惱，不知道當天打牌時到底該怎樣，「應該該怎麼打就怎麼打，還是要故意放水讓他爸媽贏呢」？
貼文一出，掀起熱議，有網友認為「要讓」，「要故意放槍給她爸媽」、「要哦」、「有那麼難？中發白東南西北，直接打」、「開心的輸錢就可以了」；但也有人表示「不用讓」，「不用，大家各憑本事，搞不好是你被壓著打」、「裝輸比打贏還難，你牌技有老人打了一輩子還強嗎？想太多了」、「賺紅包錢啊，故意輸是看不起岳父」、「放空打就對了」。
更有人分享親身經驗，「去年放水，老婆在後面看牌，直接說『你怎麼放水』，我暈，居然說出來，尷尬」；還有人提醒，「牌品好一點，話不要亂講，贏一點就好」、「牌品不好就是人品不好」。（編輯：郭佩蓉）