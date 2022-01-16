手搖飲漲翻「最貴能接受多少錢」？網曝1數字：再多就盤
台灣手搖飲店選擇相當多元，不少愛喝飲料的人天天都要來一杯才過癮，但飲料價格卻不斷上漲，再也回不去；對此，就有網友好奇大家對手搖飲的價格，最高可以接受到多少，貼文一出，網友紛紛喊「1數字」，直呼「再貴就是盤」、「再漲不買了」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 10:46:10
該名網友在PTT以「外面手搖純茶賣到多少你就不想買了？」為題發文，表示他本來都自己泡茶包，但偶爾就想買珍珠，「我家巷口一杯700cc綠茶本來只要20元，雖然沒這麼好喝但因為走路就能買就常常買」。
豈料去年年初從20元漲到25元，年中漲到30元，「昨天去買已經35了，加珍珠也改10元，一杯珍珠綠45....」，讓原PO超驚訝，不禁在文末發問「我已經買不下去了，你們能接受純茶最多賣到多少錢」？
貼文一出，掀起熱議，「30元」是最多網友能接受的價格，「純茶30，超過不會買」、「純茶30以上就pass」、「30忍痛買，再高就不買了，寧願多花點喝咖啡」、「純茶30已經頂了，超過不如喝白開水」、「純茶30，再多都是盤」、「30最高了，再漲不買了」、「30，再多不行」、「如果是純茶超過30以上，我就買便利店了」。
也有網友表示，「最近漲太多，所以盡量都不喝了」、「自己泡，不爽當盤子」、「不買手搖飲料就不會有煩惱了」、「熱的我都自己用茶包泡就好啊」、「現在都自己煮了==」、「都不買阿自己泡」、「早都不去飲料店了，自己買茶包」、「我現在都改買超商了」。（編輯：郭佩蓉）