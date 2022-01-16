捷運乘客「1行為」超厚臉皮！全場一看氣炸：台鐵也一堆
捷運是許多學生、上班族通勤主要搭乘的大眾運輸工具，不過也因為尖峰時刻人潮眾多，位置通常都是一位難求；對此，就有一名女網友發文，表示難得看見捷運有位置，隔壁的人「卻把東西放在空位上」，讓她超傻眼，貼文一出，網友直喊「台鐵也一堆人這樣」。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 11:23:09
該名女網友在社群平台《Dcard》上以「捷運怪人」為題發文，表示難得上捷運看到有位子可以坐，結果先到座位的人，竟然把東西都放在她正想坐的位子上，「說了不好意思，結果都不拿開，怎麼會有這麼厚臉皮的人，心情都變差了」。
貼文一出，網友全看傻，「超沒品，真的是欠檢舉欸 」、「沒品」、「車上人多的時候，有人把自己東西拿來佔一個座位，真的是......」、「我會傻眼」、「台鐵上也一堆，習慣就好了」、「幹嘛跟這種人說不好意思XD，當然是直接叫他拿起來」。
不過，有網友認為原PO其實「可以直接講」，「為什麼不直接講@@」、「你可以直接說啊，不要期待陌生人可以懂你的不好意思是什麼意思」；但也有人提醒還是要「注意自身安全」較重要，「其實我覺得不講也是安全，誰知道那個人是不是有攻擊性的，挖眼案也只是請對方戴口罩而已」、「還是別坐比較安全，小心引來殺身之禍」。
其中，還有一名自稱在捷運上班的網友給出建議，「遇到這種佔位置的，其實可以按旁邊的對講機，會有人上來幫妳處理，在捷運上班的我」。（編輯：郭佩蓉）