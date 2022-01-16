丈母娘住院！人夫強辯「1理由」不准老婆照顧：比照當年
夫妻婚後針對雙方長輩的照護問題，一直是難解的議題。就有位人妻媽媽近期住院，不料老公竟以「當年我媽住院妳沒照顧」為由，要女方比照當年，不得插手娘家家務事，但詳細經過曝光也引爆眾人怒火。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 11:29:46
一位女方親屬在臉書《爆怨2公社》上控訴，「3年前，人妻的婆婆因癌症住院，由於夫家有5個兄弟，討論過後決定請看護去照顧，費用大家一起分攤，並輪流準備餐點送去醫院」。
近期人妻媽媽因病住院，而家中只有她和弟弟2個孩子，沒想到丈夫竟不准她前往照顧，給出的理由竟是「當年我媽住院你沒去照顧」，要求她不得插手娘家的家務事。
這也讓身為親屬的原PO不禁大罵該人夫「就是要抱怨你這個吃軟飯的沒用男人，你現在住的房、你現在開的車，都是你丈母娘買給你們的，你憑什麼要老婆不能理自己的親媽？你自己的媽自己都沒去顧，憑什麼說媳婦沒去照顧，希望以後你女婿也會這樣對你」。
詳細過程曝光後，立刻有不少網友憤慨回應「這樣還不分不離？只能說佩服」、「當年女生又沒阻止男方照顧媽媽，憑什麼阻止女生照顧她媽」、「這種老公可以不要了！超沒品的」、「還跟他客氣什麼，叫他滾出這個家」、「可以不用聽他的，自己的父母自己顧，這男的邏輯很奇怪，他怎麼對自己長輩，以後他的孩子也會這樣對他」。（編輯：潘毅）