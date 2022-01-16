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台灣哪位YouTuber最有潛力？網秒點她：今年第一匹黑馬

▲YouTuber這行業每一年都有不同的新秀，只不過在前輩奠定下來的基礎之後，後續相關的新影音創作者其實難以超越。（示意圖／取自unsplash）
▲YouTuber這行業每一年都有不同的新秀，只不過在前輩奠定下來的基礎之後，後續相關的新影音創作者其實難以超越。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2022-01-16 16:14:17

YouTuber這行業每一年都有不同的新秀，只不過在前輩奠定下來的基礎之後，後續相關的新影音創作者，如果沒有突破或者有過人之處，通常難以增加訂閱數以及觀看率。近日，就有網友討論「孫女是不是YouTuber後起新秀？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「最近發現一個孫女啦！18.8萬訂閱，到處去鄉下訪問路人，然後能挖出還頗有趣的故事，有點像日本節目，我幫你出計程車錢回家，但是你要被我訪問的那個節目，走的是樸實清新風，孫女本人也滿有趣的，大家覺得呢？」

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▲孫女的街訪系列影片深受網友大讚，表示非常有溫度且感人，被網友譽為YouTuber界的黑馬。（圖/普通女子孫女YT）
貼文一出，網友紛紛認同原PO「影片真的超有趣，今年第一匹黑馬就給孫女」、「孫女明明就很厲害，一人撐起整個頻道」、「某台沒了孫女之後，感覺有點冷掉」、「孫女真的是超幽默好笑，接話也是很順暢」、「孫女有種特質可以讓人跟她聊內心事」、「孫女街訪比較有溫度，很多身邊的市井小人物，在她街訪之後都很有故事」、「孫女街訪很棒，跟女友都很愛看」、「孫女很有誠意，詳細紀錄資料濃縮剪出好笑又溫馨的部分」。

事實上，孫女先前為別頻道的街訪特派員，後來另起頻道自己做街訪，專門訪問生活時事相關題材以及探討鄉下冷門產業、場所的背後故事，幽默風趣的與民眾對答，風格獨樹一幟，點閱率時常也都有10萬至30萬的水準，2020年離開前一份工作之後，經營頻道至今，單憑自身力量吸引近20萬人訂閱，被網友公認影片有誠意，未來肯定能夠更加向上。（編輯：張嘉哲）


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