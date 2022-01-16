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新光三越福袋抽2百萬賓士！3名車、7美鑽　各店大獎攻略

▲新光三越春節推出「新春卡利HIGH」回饋，一次送出賓士、VOLVO、LEXUS三輛百萬名車，各店還藏有7顆美鑽，大獎攻略曝光。（圖／新光三越提供）
▲新光三越春節推出「新春卡利HIGH」回饋，一次送出賓士、VOLVO、LEXUS三輛百萬名車，各店還藏有7顆美鑽，大獎攻略曝光。（圖／新光三越提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-01-16 17:58:23

農曆春節新光三越不只一舉推出「新春卡利HIGH」購物優惠，聯手12大銀行刷卡獨享4％、5％、6％禮券回饋，會員從年前到年後，整整39天都可以累積，不限日、不限店、不限線上或線下，最高累積回饋高達7％，使用skm pay額外再多1%！全檔期將一口氣大方抽出3台百萬名車，包括Mercedes-Benz C-Class 180賓士、VOLVO XC40 T3和LEXUS NX200豪華版。而且新春福袋全台各店總共放入近50萬的festaria TOKYO一克拉鑽戒、還有D&D GIA經典黃彩鑽戒等7顆美鑽，還有價值比鑽石更高的大獎？到底大獎藏在哪幾店，《NOWnews今日新聞》整理攻略給大家。

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▲台北信義新天地福袋將抽出VOLVO XC40 T3車款。（圖／新光三越提供）
▲台北信義新天地福袋將抽出VOLVO XC40 T3車款，價值160萬元。（圖／新光三越提供）
新光三越這次年節大家最關心的，便是一次祭岀3台百萬名車作抽獎，要怎麼獲得分別如下。

Benz在這：自1/13至1/31，會員週週扣skm point 10點可抽Mercedes-Benz C-Class 180賓士（價值210萬）及智慧電動機車。

VOLVO在這1/18早上10點起於APP扣50點加1千元，搶先預購新光三越台北信義新天地「我不是胖虎」初一福袋，有機會抽中VOLVO XC40 T3（價值160萬）

LEXUS藏這：而新光三越會員至2/28前刷JCB卡單筆消費滿2百元，有機會抽中LEXUS NX200豪華版（價值173萬）

▲台中中港店福袋將抽出festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指，價值480,000元。（圖／新光三越提供）
▲台中中港店福袋將抽出festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指，價值48萬元。（圖／新光三越提供）
新光三越「2022好運攏虎你 新春福袋」最快1/18(二)開始預購，於各分店預購時間，開啟新光三越APP，進入「精選優惠」活動策展專區並扣skm points 50點，同時使用新光三越行動支付skm pay支付1,000元，即可搶先預購。（全台限量，每會員ID限購買乙份）

☞預購時間：
1/18（二）上午10點開搶：台北信義新天地
1/19（三）上午10點開搶：台北南西店／台北站前店／台北天母店
1/20（四）上午10點開搶：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店
1/21（五）上午10點開搶：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店

☞取貨時間：2/1（二）大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）

店別

獎項內容

價值（元）

台北南西店

OSIM 5感養身椅

258,000

💎K.UNO 50分鑽戒

250,000

💎歐莉寶 Muses-GIA E color 50分天然鑽戒

16,500

台北站前店

TEMPUR Original原創19公分床墊+4

138,200

SEALY萊茵河–單人床墊

135,000

台北

信義新天地

VOLVO XC40 T3車款

1,607,000

💎D&D GIA經典黃彩鑽戒

280,000

💎Grastyle GIA 50分美鑽（不含台）

128,000

💎rami 20分鑽戒

30,000

台北天母店

芊華苑–冰河健康雙人床

49,800

Chicco-nuna mixx三合一雙向嬰幼兒手推車（莓紅）

23,500

桃園大有店

中華汽車eMOVING EZ1

59,500

bgreen uFit全身垂直律動儀RW1

35,800

桃園站前店

台鈴eReadyrun mini

79,800

BGREEN uFit全身垂直律動機

49,800

台中中港店

💎festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指

480,000

bgreen BR2運動養生椅

189,800

嘉義垂楊店

bgreen BH2運動舒眠椅

189,800

💎蘇菲亞珠寶Sophia Jewelry 相伴30分鑽戒

56,800

台南中山店

PGO摩特動力機車Spring 125 CBS耶路黃

78,000

iPhone13 128g（黑）

25,900

台南新天地

bgreen BR2運動養生椅

189,800

Gogoro VIVA MIX BELT電動機車（合聲白）

74,980

高雄三多店

bgreen uFit全身垂直律動機

38,000

Nintendo Switch OLED款式（白色）

10,480

高雄左營店

PGO Hello Kitty Ur1聯名版智慧電車

88,000

bgreen M1沐意森活律動機

78,000
▲台北南西店將抽出K.UNO 50分鑽戒，價值250,000元。（圖／新光三越提供）
▲台北南西店將抽出K.UNO 50分鑽戒，價值25萬元。（圖／新光三越提供）

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