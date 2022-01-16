新光三越福袋抽2百萬賓士！3名車、7美鑽　各店大獎攻略

Benz在這：自1/13至1/31，會員週週扣skm point 10點可抽Mercedes-Benz C-Class 180賓士（價值210萬）及智慧電動機車。
VOLVO在這：1/18早上10點起於APP扣50點加1千元，搶先預購新光三越台北信義新天地「我不是胖虎」初一福袋，有機會抽中VOLVO XC40 T3（價值160萬）。
LEXUS藏這：而新光三越會員至2/28前刷JCB卡單筆消費滿2百元，有機會抽中LEXUS NX200豪華版（價值173萬）。
新光三越「2022好運攏虎你 新春福袋」最快1/18(二)開始預購，於各分店預購時間，開啟新光三越APP，進入「精選優惠」活動策展專區並扣skm points 50點，同時使用新光三越行動支付skm pay支付1,000元，即可搶先預購。（全台限量，每會員ID限購買乙份）
☞預購時間：
1/18（二）上午10點開搶：台北信義新天地
1/19（三）上午10點開搶：台北南西店／台北站前店／台北天母店
1/20（四）上午10點開搶：桃園站前店／桃園大有店／台中中港店／嘉義垂楊店
1/21（五）上午10點開搶：台南中山店／台南新天地／高雄三多店／高雄左營店
☞取貨時間：2/1（二）大年初一（各分店領取時間依店內公告為準）
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店別
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獎項內容
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價值（元）
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台北南西店
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OSIM 5感養身椅
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258,000
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💎K.UNO 50分鑽戒
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250,000
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💎歐莉寶 Muses-GIA E color 50分天然鑽戒
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16,500
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台北站前店
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TEMPUR Original原創19公分床墊+4枕
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138,200
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SEALY萊茵河–單人床墊
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135,000
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台北
信義新天地
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VOLVO XC40 T3車款
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1,607,000
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💎D&D GIA經典黃彩鑽戒
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280,000
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💎Grastyle GIA 50分美鑽（不含台）
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128,000
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💎rami 20分鑽戒
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30,000
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台北天母店
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芊華苑–冰河健康雙人床
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49,800
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Chicco-nuna mixx三合一雙向嬰幼兒手推車（莓紅）
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23,500
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桃園大有店
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中華汽車eMOVING EZ1
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59,500
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bgreen uFit全身垂直律動儀RW1
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35,800
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桃園站前店
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台鈴eReady－run mini
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79,800
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BGREEN uFit全身垂直律動機
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49,800
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台中中港店
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💎festaria TOKYO GIA一克拉鉑金鑽石戒指
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480,000
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bgreen BR2運動養生椅
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189,800
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嘉義垂楊店
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bgreen BH2運動舒眠椅
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189,800
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💎蘇菲亞珠寶Sophia Jewelry 相伴30分鑽戒
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56,800
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台南中山店
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PGO摩特動力機車Spring 125 CBS耶路黃
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78,000
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iPhone13 128g（黑）
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25,900
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台南新天地
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bgreen BR2運動養生椅
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189,800
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Gogoro VIVA MIX BELT電動機車（合聲白）
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74,980
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高雄三多店
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bgreen uFit全身垂直律動機
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38,000
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Nintendo Switch OLED款式（白色）
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10,480
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高雄左營店
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PGO Hello Kitty Ur1聯名版智慧電車
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88,000
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bgreen M1沐意森活律動機
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78,000