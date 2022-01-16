路邊停車真的太難！暴力哥不忍了 霸氣雙手「扛進車位」
開車不像騎車那般輕鬆容易，經常遇到一些S型彎道等等，都讓駕駛人非常頭痛，其中「路邊停車」更是許多人公認的魔王關卡，考取駕照上路之後，總要訓練幾次才能夠熟識。而近日，就有一名中國大陸的男子，因為路邊停車遲遲不能成功，沒想到竟然下車徒手搬進車位，讓網友全傻眼。
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 17:05:31
綜合陸媒報導，一名大陸男子準備要路邊停車，但卻遲遲不能成功將車駛入車位裡頭，只見影片中，他從遠方駛來撇見路邊有停車位，原以為這是天賜的機會，但卻為他帶來悲慘的開端，他將車頭開進去後，又倒車回去，前後前後好幾輪仍舊沒有進展。
接著男子直接果斷下車，左顧右盼確定周圍沒人後，雙手拍拍、捲起衣袖，竟然直接蹲下開始搬運汽車，從汽車右後方靠雙手搬運，暴力指數滿點，最終果然成功將車停進車格內，擦擦汗水回到車上拿完東西後，瀟灑離開。
影片曝光後，吸引不少網友熱議「果然路邊停車就是難，直接搬算是最快的」、「重點是這力氣有多大啊＝＝一般人就算不會停也般不動好嗎」、「太牛了吧，直接搬」、「力量屬性全部點滿的吧，怎麼會搬得動啊」、「搬得動汽車我也懶得多講什麼了.....」。（編輯：張嘉哲）