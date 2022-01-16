移工喊話「自由轉換雇主」　勞動部：勞雇關係恐難穩定

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對此，勞動部表示，依據《就業服務法》第53條及第59條規定，移工聘僱期間轉換雇主採「原則禁止、例外同意」，除有不可歸責移工的事由，才可轉換雇主或工作。另移工聘僱許可期滿時，可藉由期滿轉由新雇主接續聘僱。
對於移工轉換雇主方式，勞動部說明，可至公立就業服務機構辦理媒合登記，或由移工、原雇主及新雇主三方合意轉換，對於原雇主有違法情事者，移工得與新雇主雙方合意轉換。勞動部表示，透過資訊系統透明化轉換雇主資訊，現行移工轉換成功率已達90%以上。
勞動部認為，考量移工所從事工作內容，都是本國勞工從事意願較低的工作，若移工得以完全自由轉換雇主，恐將造成勞雇關係無法穩定、增加移工引進成本、家庭重度失能者照顧空窗期等問題。
勞動部解釋，在現有制度規範架構下，已檢討調整轉換雇主相關規定，實務上除移工因不可歸責事由得轉換雇主外，移工與雇主可合意轉換，或者移工可等到期滿時再行轉換雇主，已較法律明定轉換雇主的規定更為自由與彈性，且因移工自由轉換涉及修法，尚須尋求社會共識。
勞動部提到，受新冠肺炎疫情影響，移工得跨業轉換雇主方式，已影響聘僱安定性，為衡平家庭照顧需求，勞動部於去年8月27日修正發布轉換雇主準則規定，明定移工轉換雇主時，若連續14日內未有同一工作類別的雇主登記承接，移工即得跨業轉換雇主。
勞動部透露，另移工遭性人身傷害或經勞動部專案同意跨業轉換案件，則不受該修正限制，本次規定修正後，也有家庭類移工跨業別轉換至製造業工作，並非外界所稱禁止移工跨業轉換。