台北最頂的刈包是哪間？老饕激推「這2間」：湯品也很讚
農曆年末將近，大家最期待的就是「尾牙」，在傳統習俗裡，尾牙是生意人對土地公表示感謝，因此在農曆12月16日，不少人都會有吃「刈包」的習俗，不僅刈包的外型象徵裝滿財富的錢包，也有將好運留住的「虎咬豬（福咬住）」之意。一名住在台北的網友就上網詢問，刈包應該要買哪一間的最好吃？貼文一出立刻引起熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2022-01-16 21:43:50
原PO在《PTT-Gossiping》板發文「台北最頂的刈包是哪一間？」，表示農曆中的尾牙日子將近（今年在國曆1月18日），通常大家都會吃刈包，因此好奇台北哪一間的刈包最頂？並列舉不少間北部知名的刈包店，希望網友們給個建議！
PO文一出，立刻有不少老饕推薦藍家割包：「唯一藍家」、「藍家」、「藍家高中吃到現在」、「藍家吧，味道真的不錯」、「藍家 ，好好吃，又可以客製」、「藍家+玉米排骨湯」、「藍家我也是愛喝玉米排骨湯」，另外也有不少網友推舉石家割包：「石家掛包讚」、「石家我覺得比較好吃。藍家是因為學校門口…很近」、「藍家跟石家都讚」。
除了上述兩間知名刈包店以外，也有人推薦「源芳啊」、「三重有一家無名刈包每次都排滿人在路邊」、「淡江好吃掛包惟一解」、「藍家超普，老翁家好吃」、「四兩的刈包和四神湯都碾壓藍家」。（編輯：陳珮瑜）